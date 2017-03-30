«Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба»: Рецензия Киноафиши

Дорогая, я воспитаю шведов из наших детей

Шведы. Вы чувствуете, сколько гордости в этом слове? Нет? Подождите-ка, но ведь это именно они научили нас, что собственное чадо нельзя продать и за сто тысяч миллионов, даже если он в остервенелом отчаянии попросит щеночка! Претенциозные реформаторы, подкупившие скромного советского человека идеей о том, что лучше всё-таки иметь восемь тортов и одну свечку, а не наоборот. Нация, чей психологический портрет можно срисовать с образа лучшего «привидения с мотором», которое обещало непременно вернуться.

Однако кто сказал, что его облик будет прежним? Шведская мораль жива и по сей день, а дух беззаботного, но при том чрезвычайно обаятельного и учтивого чудака, подобно коту Шрёдингера, одновременно и существует, и нет. Физически отсутствуя, ему удаётся беспрестанно возвращаться к условным Малышам и любимым «домомучительницам» — только в разных ипостасях. Он может по-разному выглядеть, менять походку, вид и масштаб растительности на лице, но суть остаётся неизменной: неуклюжий и задорный малый, сохранивший в себе ребячество, но при этом знает настоящую цену дружбе и чести.

Кадр из фильма «Петсон и Финдус: Маленький мучитель — большая дружба»

Взять, например, «Петсона и Финдуса: маленький мучитель — большая дружба». История тесного тандема, состоящего из жизнерадостного старичка и его говорящего кота, насчитывает уже около 34 лет. Первый (Ульрих Нойтен) особняком живёт в небольшой деревушке, возделывает хлеб свой, ведёт домашние хозяйство, а в свободное время занимается изобретением весьма сомнительных, но гипотетически полезных устройств. Машина по смахиванию хлебных крошек со стола, например. Таких энтузиастов потом назовут обладателями «очумелых ручек», ну, а тут и греха за душой не утаить — чудак он и в Швеции чудак.

Второй фигурант по делу «не разлей вода» — котёнок неизвестного происхождения, и ровно при тех же обстоятельствах научившийся говорить. Никакими другими особыми навыками усатый соучастник не обладает. Обычный такой представитель семейства кошачьих, умело выражающий свои мысли. Серьёзно, если вы не любите этих горделивых господ, у вас есть все шансы понять их капризные мотивы и наконец прийти к пониманию, — о взаимности речи не идёт. Хотя все приключения этих неусидчивых ребят доказывают обратное: не важно, на скольких лапах ты стоишь и о чём мурлычешь себе под нос. Главное — это внимательное отношение к ближнему своему.

Кадр из фильма «Петсон и Финдус: Маленький мучитель — большая дружба»

У популярности «Петсона и Финдуса» есть довольно веские основания, хотя концепция, которую строго выдерживал их создатель Свен Нурдквист, может вызвать жжение в районе равноправия у сегодняшних сердобольных «крестоносцев», борющихся за права всяческих «меньшинств». Да, да, и снова о женщинах! По задумке автора в истории о мужской дружбе не должно быть ни одного персонажа, носящего платье или бижутерию. Кроме кур, коих у изобретательного фермера Петсона ровно десять штук, и на каждую приходится по одной ювелиро-единице. Их задача в целом заключается в том, чтобы время от времени кудахтать меж собой в курятнике разные сплетни, путаться под ногами и мечтать о Том-Самом-Петухе. Венцом коэффициента полезной деятельности капризных дам остаётся лишь кладка яиц, — такие вот товарно-рыночные отношения. Однако не спешите строчить злостные кляузы, тут дело в целевой аудитории, и это немаловажный аспект.

Кадр из фильма «Петсон и Финдус: Маленький мучитель — большая дружба»

«Маленький мучитель — большая дружба» на сегодняшний день является едва ли не лучшим представителем сказок для самых маленьких. И покуда малыш не подрос до постановки гендерного вопроса, для него все и без того равны. О разнице и, собственно, любви ему потом расскажут в «Красавице и Чудовище» или в «Белоснежке и семи гномах», а пока его мир формируется на основополагающих вещах, таких как мораль, ответственность, долг, сочувствие, забота и так далее. И режиссёр анимированной ленты Али Самади Ахади прекрасно передал эту атмосферу без всяких тонких намёков и подстрекательств. Можно с этим бесконечно спорить, но исторический штамп твердит: «Где есть хорошенькая женщина, там открыта дорога вражде», — вот и весь спор. Зачем вносить неясность в кристально-чистые отношения между друзьями? Пусть они занимаются чем-нибудь другим. Например, охраняют тех же самых кур от нападений лиса, разворачивая целую боевую операцию с петардами и нарядившись в привидений. Или готовят блинный торт на день рождения, который незатейливый Финдус решил праздновать не менее трёх раз в году.

Кадр из фильма «Петсон и Финдус: Маленький мучитель — большая дружба»

Кстати говоря, у фильма есть достаточный потенциал для того, чтобы заинтересовать и родителей. У Ахади есть определённое чутьё рассказчика. Помимо того, что в одной картине ему удалось поместить порядка пяти произведений Нурдквиста, он также смог прекрасно передать визуально намеренный сказочный гротеск повествования. Предстающие пейзажи, натюрморты и декорации буквально хочется потрогать руками, осознавая, что ко всему этому уже была приложена чья-то мастерски подкованная рука. Атмосфера фильма напоминает лавку всякой-всячины. И это не пошлый «хэнд-мейд», а настоящая авторская работа: начиная с фоновых декораций, заканчивая миниатюрными столиками и уж совсем крошечной кухонной утварью для маленьких троллей, обитающих в доме старого барахольщика. А если добавить к этому ещё незаезженную технику панорамной съёмки, то сказка для детей становится едва ли не инновационным открытием для 2014 года. И, — заметка для режиссёров, — представьте, здесь есть не только съёмка в рапиде, но и в ускоренном действии. Такого не позволил себе даже Джордж Миллер в «Дороге ярости», что уж говорить!

Евгений Антипин

В Российском прокате с 23 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Петсон и Финдус: Маленький мучитель — большая дружба»