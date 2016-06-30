«В тихом омуте»: Рецензия Киноафиши

Же не манж па сис жур

Режиссёр Брюно Дюмон заявил о себе на Каннском кинофестивале в 1997 году, презентовав драму «Жизнь Иисуса». С тех пор он стабильно обосновался в этом жанре вплоть до 2014 года, когда позволил себе вольность выпустить комедийный сериал «Малыш Кенкен». После этого постановщик продолжил эксперимент с полнометражным форматом, представив всё в тех же Каннах картину «В тихом омуте». Жюри обратило взор лишь на саундтрек, тогда как критики не обделили фильм должным вниманием.

Кадр из фильма «В тихом омуте»

Действие разворачивается на французском побережье в начале XX века. Двое нелепых детективов, один из которых похож на воздушный шар, а второй на рыжего Чарли Чаплина, расследуют загадочные исчезновения туристов. Их внимание привлекает мрачное семейство ловцов мидий и рыбаков с фамилией Брефор, глава которого вместе со старшим сыном Малютом в свободное время занимается переправой богачей с одного берега на другой. А каждое лето сюда приезжает отдыхать буржуазная семейка ван Петегем. Так получается, что Малют Брефор и Билли ван Петегем (то ли девочка, переодетая в мальчика, то ли мальчик, переодетый в девочку) влюбляются друг в друга, но у каждого из них есть свои тёмные секреты.

Кадр из фильма «В тихом омуте»

Поначалу абсурдность и сатира фильма набирают стремительные обороты и вкупе с карикатурными персонажами не позволяют воспринимать происходящее всерьёз. Но постепенно комедия, смешанная с детективом, перерастает в метафоричный сюрреализм, а юмор слегка приедается и уже не вызывает ответной реакции. Вместе с тем зрителям раскрывают страшные тайны персонажей, одни из которых оказываются каннибалами, а другие плодами кровосмешения. Романтическая линия, как может показаться из синопсиса, должна бы стать ключевой в сюжете, но ей уделяется не особо много внимания. Куда более значимой тут становится попытка показать ярко выраженный контраст между богатыми и бедными, что очень умело и виртуозно получается сделать Дюмону.

Кадр со съёмок фильма «В тихом омуте»

Хотя если задуматься, Малют и Билли, представители высшего и низшего общества, между которыми происходит самое тесное взаимодействие, не так уж и отличаются друг от друга. Во-первых, именно они выглядят наиболее серьёзно на фоне других персонажей, а во-вторых, объединяет их присутствие в жизни некой табуированности (один кушает людей, вторая/второй появляется на свет в результате инцеста). Что делает запреты единственной связующей буржуа и бедняков, а во всём остальном автор подчёркивает их различия. Взять хотя бы одежду, которая у первых чаще всего белая, а у вторых чёрная. Ну а диаметрально противоположное поведение обеих сторон говорит само за себя.

Кадр из фильма «В тихом омуте»

Фильм выстроен по принципам антисюжета, который переворачивает привычную реальность с ног на голову. Интересно, что картине свойственен крайне простой и незамысловатый юмор, который имел место в раннем кинематографе (порой даже с упором на физическое несовершенство некоторых персонажей). Вот толстяк падает и кубарем катится вниз, а вот перед вами горбатый аристократ прохаживается извивающейся походкой, или же его психически нездоровый кузен кричит бессмыслицу. Поэтому всё смешное здесь является не более, чем театром абсурда. Поначалу это веселит, но под конец возникает желание, чтобы Жюльет Бинош, явно пародирующая героиню чувствительного романа XVIII века, поскорее замолчала.

Кадр из фильма «В тихом омуте»

Однако же её старательное переигрывание всё-таки оттеняется превосходной игрой других актёров. Например, Валерия Бруни-Тедески, сыгравшая Изабель ван Петегем, с присущей ей отстранённостью и лёгкими нотами безумия является живым воплощением духа буржуа. А Фабрис Лукини, её экранный муж Андре, своей манерностью, гримасничеством и походкой вряд ли кого-то оставит равнодушным. То же самое касается и детективов в котелках, между которыми выстроен анекдотичный контраст и курьёзная химия. А представленное в картине молодое поколение актёров, большинство из которых дебютанты, не отстаёт от взрослых и достойно конкурирует с ними за внимание зрителей.

Кадр из фильма «В тихом омуте»

Вообще, фильм «В тихом омуте» – это тот самый образец искусства, которое выходит за границы разумного и дозволенного. Оно находится за пределами реальности и тем самым пленяет одних и отвращает других. Но в итоге-то оказывается, что лента показывает безразличие общества к насущным проблемам. И автор передаёт его сквозь призму юмора и абсурда, которые сопутствуют каждой сцене. Но даже если подобный жанр вам не близок, то картина достойна просмотра хотя бы ради великолепных французских пейзажей и потрясающему качеству съёмки. Ну а всё увиденное вы не забудете ещё очень долго.

Кадр из фильма «В тихом омуте»

В российском прокате с 7 июля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «В тихом омуте»

Трошина Олеся