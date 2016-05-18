«Маргарита»: Рецензия Киноафиши

Нет ни голоса, ни слуха, зато пою громко и с душой

«Так арии Моцарта не исполнял ещё никто» – раздаётся в голове во время пения Маргариты (Катрин Фро). Но если вы скажете об этом ей, то она воспримет подобную критику как комплимент. Господь наделил эту женщину большим состоянием, однако обделил даже малейшей крупицей таланта, да ещё и лишил понимания этого факта. А все вокруг лишь тихонько посмеиваются, и никто, даже собственный муж, не в силах признаться, что её пение годится лишь для принятия водных процедур, да и то, если все остальные жильцы дома на это время засунут в уши вату.

Кадр из фильма «Маргарита»

Режиссёр Ксавье Джанноли, за плечами которого богатая фестивальная история, услышал по радио голос некой Флоренс Фостер Дженкинс, которая попала под воздействие эффекта Даннинга-Крюгера, означающего, что певица была настолько уверена в своём таланте, что не могла принять никакую другую точку зрения. А пела Флоренс просто кошмарно. Её история и вдохновила создателя «Маргариты» на съёмки фильма. И его вдохновением пропитана вся картина, в особенности это проявляется в столь чутко и трепетно вырисованном силуэте главной героини.

Кадр из фильма «Маргарита»

Поначалу вы гарантированно не сможете сдержать смеха, как и все присутствующие на выступлении Маргариты, но с каждым новым эпизодом всё больше проникаешься историей этой поразительной женщины. В ней нет ни капли тщеславия, свойственного многим, чрезмерно уверенным в своих способностях. Напротив, она с таким упоением отдаёт себя в руки всепоглощающей любви к музыке, что вызывает тем самым неописуемый восторг, которого ей самой, к сожалению, никогда не вызвать у слушающей публики. И эта любовь с оглушительной силой исходит от актрисы Катрин Фро, которая источает её всем своим существом. Настолько проникновенно, что она способна достучаться даже до самого привередливого зрителя.

Кадр из фильма «Маргарита»

Как истинный творец, Ксавье Джанноли ставит в своей картине множество важных и вечных вопросов. Его волнует, в чём же заключается истинная любовь: в бескомпромиссной поддержке или в безжалостной правде? Каждый ответит на вопрос по-своему, но режиссёр склоняется к первому. Он также интересуется тем, что делает человека счастливым: осязаемый и признанный успех в его деле или же сам процесс участия в нём и полная отдача? Конечно же, второе. И что же всё-таки правильно: возвести замок из иллюзий или узнать губительную истину? На этот вопрос Джанноли отвечает тем, что не умаляет цену истины и даже поначалу заставляет поверить, что всеобщее лицемерие по отношению к Маргарите стоит порицания. Но постепенно эта точка зрения растворяется в главной героине, любовь которой выходит на первый план. И после этого становится ясно, что правда не так уж и необходима, как показалось на первый взгляд. Иногда и ложь действительно бывает во благо, если она служит выражением любви. И если открыть её, то последствия будут мучительнее, чем насмешки за спиной.

Кадр из фильма «Маргарита»

Сама же Маргарита завораживает и покоряет своей страстной увлечённостью. Она вдохновляет преданностью самой себе и показывает, что не только достигшие видимых успехов творцы достойны того, чтобы стать частью истории. Флоренс Фостер Дженкинс, Эд Вуд и многие другие, признанные лучшими среди худших, доказывают, что нельзя ни в коем случае бросать то, что приносит тебе удовольствие. Маргарита выглядит настолько чистой и искренней, что своим присутствием на экране затмевает всех остальных. Но, к сожалению, именно такие люди на поверку оказываются самыми хрупкими, поэтому одна ошибка ломает их навсегда.

Кадр из фильма «Маргарита»

В сюжет введено много побочных линий (преданный слуга-фотограф; молодая и, в отличие от главной героини, одарённая певица; ищущий выгоды журналист; изменяющий муж), однако его скрепом и центрирующей силой всё равно остаётся великолепная женщина, которая показала, что значит – быть по-настоящему храбрым человеком и верить в себя. Фильм стоит смотреть не только потому, что он получил 10 номинаций на премию «Сезар» и победил в 5 из них, и даже не из-за великолепной Катрин Фро. Увидеть его надо потому, что «Маргарита» – настоящее свидетельство тому, что если ты нашёл свою истинную любовь, надо продолжать любить и ни в коем случае не отступать.

Кадр из фильма «Маргарита»

В российском прокате с 19 мая 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Маргарита»

Трошина Олеся