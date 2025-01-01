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Маргарита
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Цитаты
Félicité la barbue
[Относится к Маргарите]
С жизнью есть только два способа справиться: либо мечтать о ней, либо жить ею.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marguerite Dumont
Совершенство — это не в том, чтобы совершать великие и прекрасные поступки; а в том, чтобы делать то, что делаешь, с величием и красотой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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