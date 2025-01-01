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Киноафиша Фильмы Маргарита Цитаты из фильма Маргарита

Цитаты из фильма Маргарита

Félicité la barbue [Относится к Маргарите] С жизнью есть только два способа справиться: либо мечтать о ней, либо жить ею.
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Marguerite Dumont Совершенство — это не в том, чтобы совершать великие и прекрасные поступки; а в том, чтобы делать то, что делаешь, с величием и красотой.
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