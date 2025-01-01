Летчик Сергей Беляев, проявляя лихачество (можно сказать, совсем как Валерий Чкалов), разбивает доверенный ему самолет. Ученица летной школы Галя Быстрова, который нравится Беляев, к сожалению, стремится ему подражать и в воздухе.

Позже, вняв мудрым советам начальника Рогачева, они становятся опытными пилотами. Быстрова получает назначение на Памир. А Рогачев, влюбленный в нее, направляется, как в песне пелось, «в другую сторону» — на Сахалин.