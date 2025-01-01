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Киноафиша Фильмы Летчики

Летчики

Lyotchiki 18+
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О фильме

Летчик Сергей Беляев, проявляя лихачество (можно сказать, совсем как Валерий Чкалов), разбивает доверенный ему самолет. Ученица летной школы Галя Быстрова, который нравится Беляев, к сожалению, стремится ему подражать и в воздухе.

Позже, вняв мудрым советам начальника Рогачева, они становятся опытными пилотами. Быстрова получает назначение на Памир. А Рогачев, влюбленный в нее, направляется, как в песне пелось, «в другую сторону» — на Сахалин.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1935
Премьера в мире 24 апреля 1935
Дата выхода
24 апреля 1935 СССР
Производство Moskinokombinat
Другие названия
Lyotchiki, Letchiki, Lëtchiki, Lotnicy, Men on Wings, Okrylennyye lyudi, The Pilots, Ve stínu letadel, Лётчики, Окрыленные люди
Режиссер
Юлий Райзман
Григорий Левкоев
В ролях
Борис Щукин
Евгения Мельникова
Иван Коваль-Самборский
Александр Чистяков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 21 голос
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1521 В жанре «драма»  688 В жанре «мелодрама»  205 В фильмах СССР  186
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