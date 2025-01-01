Летчик Сергей Беляев, проявляя лихачество (можно сказать, совсем как Валерий Чкалов), разбивает доверенный ему самолет. Ученица летной школы Галя Быстрова, который нравится Беляев, к сожалению, стремится ему подражать и в воздухе.
Позже, вняв мудрым советам начальника Рогачева, они становятся опытными пилотами. Быстрова получает назначение на Памир. А Рогачев, влюбленный в нее, направляется, как в песне пелось, «в другую сторону» — на Сахалин.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 20 минут
Год выпуска1935
Премьера в мире24 апреля 1935
Дата выхода
24 апреля 1935
СССР
ПроизводствоMoskinokombinat
Другие названия
Lyotchiki, Letchiki, Lëtchiki, Lotnicy, Men on Wings, Okrylennyye lyudi, The Pilots, Ve stínu letadel, Лётчики, Окрыленные люди