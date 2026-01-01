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Александр Мачерет
Aleksandr Macheret
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Александр Мачерет
Александр Мачерет
Aleksandr Macheret
Дата рождения
28 декабря 1896
Возраст
82 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
12 сентября 1979
Место рождения
Баку, Азербайджан
Популярные фильмы
7.2
Летчики
(1935)
6.2
Я — черноморец
(1944)
6.1
Ошибка инженера Кочина
(1939)
Фильмография Александр Мачерет
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Триллер
Год
Все
1944
1939
1935
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
2
Сценарист
2
6.2
Я — черноморец
Ya - chernomorets!
драма
1944, СССР
6.1
Ошибка инженера Кочина
Oshibka inzhenera Kochina
триллер
1939, СССР
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ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
7.2
Летчики
Lyotchiki
драма, мелодрама
1935, СССР
Онлайн
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