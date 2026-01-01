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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Николай Хрящиков
Nikolay Khryashchikov
Киноафиша
Персоны
Николай Хрящиков
Николай Хрящиков
Nikolay Khryashchikov
Дата рождения
1 февраля 1901
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
24 июня 1970
Место рождения
Российская империя, Российская империя
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.3
Война и мир: 1812 год
(1967)
7.6
Машенька
(1942)
7.2
Летчики
(1935)
Билеты
Фильмография Николай Хрящиков
8.3
Война и мир: 1812 год
Voyna i mir III: 1812 god
драма, исторический, военный
1967, СССР
6.6
Над Тиссой
Nad Tissoy
триллер
1958, СССР
Онлайн
6.5
Тугой узел
Sasha vstupayet v zhizn
драма
1957, СССР
Онлайн
6.7
Рожденные бурей
Born by the Storm
исторический
1957, СССР
5.6
В квадрате 45
V kvadrate 45
боевик, драма
1956, СССР
Онлайн
6.5
Корабли штурмуют бастионы
Korabli shturmuyut bastiony
драма, военный, биография
1953, СССР
Онлайн
7.6
Машенька
Mashenka
мелодрама, военный
1942, СССР
Онлайн
7.1
Котовский
Kotovsky
биография, исторический, военный
1942, СССР
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