События застают героев в преддверии Великой Отечественной войны. Ирина – жена высокопоставленного человека, главного инженера наркомата электропромышленности СССР Григория Воскресенского и дочь врага народа. Она преподаёт немецкий язык в МГУ, и к ней, как к специалисту по древнегерманскому эпосу, обращается майор НКВД Павел Нечай. Он просит Ирину помочь в поиске редкой немецкой книги, текст которой используется для вражеских шифровок.

В городе действует диверсионная группировка, и Ирина оказывается втянута в масштабную шпионскую историю. И не только она. Её супруг и внезапно вернувшийся в её жизнь друг детства Андрей Галкин, в которого она была страстно влюблена в юности – они тоже оказываются в поле зрения Народного комиссариата внутренних дел. Война врывается в жизнь героев и срывает все маски. И каждому предстоит сделать свой выбор между страхом и мужеством, предательством и честью, ненавистью и любовью…