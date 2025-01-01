Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Перевод с немецкого
1 постер
Киноафиша Фильмы Перевод с немецкого

Перевод с немецкого

Perevod s nemetskogo 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

События застают героев в преддверии Великой Отечественной войны. Ирина  – жена высокопоставленного человека, главного инженера наркомата электропромышленности СССР Григория Воскресенского и дочь врага народа. Она преподаёт немецкий язык в МГУ, и к ней, как к специалисту по древнегерманскому эпосу, обращается майор НКВД Павел Нечай. Он просит Ирину помочь в поиске редкой немецкой книги, текст которой используется для вражеских шифровок. 

В городе действует диверсионная группировка, и Ирина оказывается втянута в масштабную шпионскую историю. И не только она. Её супруг и внезапно вернувшийся в её жизнь друг детства Андрей Галкин, в которого она была страстно влюблена в юности – они тоже оказываются в поле зрения Народного комиссариата внутренних дел. Война врывается в жизнь героев и срывает все маски. И каждому предстоит сделать свой выбор между страхом и мужеством, предательством и честью, ненавистью и любовью…

Перевод с немецкого - тизер
Перевод с немецкого  тизер
Страна Россия
Год выпуска 2020
Бюджет 657 888 RUR
Другие названия
Perevod s nemetskogo, Перевод с немецкого
Режиссер
Андрей Мармонтов
Владимир Кильбург
В ролях
Мария Машкова
Мария Машкова
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Александр Макогон
Александр Макогон
Мария Малиновская
Мария Малиновская
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Перевод с немецкого
Вещий Олег 0.0
Вещий Олег
Все в сад! 0.0
Все в сад! (2021)
Реальная сказка 5.7
Реальная сказка (2011)
Золото 6.2
Золото (2012)
Красный призрак 6.6
Красный призрак (2020)
Непрощенный 7.5
Непрощенный (2018)
0.0
Путь на Остров каторжных (2018)
Кромовъ 5.2
Кромовъ (2009)
Откровенные полароидные снимки 5.3
Откровенные полароидные снимки (2005)
Скрипка 7.7
Скрипка (2017)

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Перевод с немецкого - тизер
Перевод с немецкого Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше