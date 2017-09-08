Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Вещий Олег - трейлер
Киноафиша Трейлеры Вещий Олег. Трейлер

Вещий Олег. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 8 сентября 2017
Вещий Олег – 9 век после Рождества Христова. Многочисленные славянские племена погрязли в междоусобицах, опустошающих земли. По рекам Восточно-Европейской равнины в Черное море проходит торговый путь " из варяг в греки». Великой опасности быть ограбленными и убитыми или проданными в рабство подвергаются купцы, рискнувшие снарядить свои корабли. Кроме славянских разбойников грабежом промышляют викинги и печенеги. Хазарский каганат давно зарится прибрать к рукам весь торговый путь и поработить славянские племена, больше половины которых уже платят ему дань. Текут караваны славянских рабов в Бухару и Константинополь. С Запада войска Великой Римской Империи продвигаются все дальше на восток. Последним оплотом потомков Словена и Руса остался Новгород- мощный торговый город, населенный словенами, угро-финами и балтийскими словянами. Великий Рюрик — князь Новгорода защищает город и его торговые пути, но время неумолимо и Рюрик постарел и уже не способен подчинить своему контролю весь торговый путь. Только один князь руссов Олег может объединить разрозненные племена и создать мощное государство, способное дать отпор захватчикам всех мастей
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

0.0 Вещий Олег
Вещий Олег исторический, драма, Россия
Эдем - дублированный трейлер 02:11
Эдем  дублированный трейлер
Яга на нашу голову - тизер 01:18
Яга на нашу голову  тизер
Герои анекдотов - трейлер 02:16
Герои анекдотов  трейлер
Колбаса - трейлер 01:50
Колбаса  трейлер
Клёвый УLove - трейлер 01:12
Клёвый УLove  трейлер
Мой папа - медведь - трейлер 02:17
Мой папа - медведь  трейлер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Взвести курки - дублированный трейлер 02:23
Взвести курки  дублированный трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше