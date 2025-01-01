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Цитаты из фильма Частная жизнь

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Sergey Nikitich Abrikosov Хочешь правду? Я не знаю, как жить.
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Igor Извини, пап, но я не знаю, как с тобой разговаривать.
Sergey Nikitich Abrikosov Почему?
Igor Без понятия. Наверное, потому что... ты почти не обращаешь внимания на того, кто с тобой говорит. Ты слышишь только то, что хочешь услышать. Знаешь, как в музыке? Знакомая мелодия. Если она незнакомая — не катит.
🧡
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🥺
🤔
🥱
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