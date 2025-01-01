Igor Извини, пап, но я не знаю, как с тобой разговаривать.

Igor Без понятия. Наверное, потому что... ты почти не обращаешь внимания на того, кто с тобой говорит. Ты слышишь только то, что хочешь услышать. Знаешь, как в музыке? Знакомая мелодия. Если она незнакомая — не катит.