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Цитаты
Sergey Nikitich Abrikosov
Хочешь правду? Я не знаю, как жить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Igor
Извини, пап, но я не знаю, как с тобой разговаривать.
Sergey Nikitich Abrikosov
Почему?
Igor
Без понятия. Наверное, потому что... ты почти не обращаешь внимания на того, кто с тобой говорит. Ты слышишь только то, что хочешь услышать. Знаешь, как в музыке? Знакомая мелодия. Если она незнакомая — не катит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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