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Coup de torchon

Безупречная репутация, 1981

1981 / Франция
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Люсьен Кордье — шеф полиции маленького городка в Восточной Африке. Никто из местных жителей не воспринимает всерьез единственного блюстителя порядка, ведь его главный принцип — никого не видеть и ничего не слышать. Кордье никогда не доставал свой револьвер из кобуры, но, выстрелив однажды, уже не может остановиться. Его тайным союзником стала сама смерть. Она решает все проблемы. Полицейский методично отстреливает своих врагов. Ему нечего опасаться, ведь для всех он по-прежнему все тот же трусливый идиот Люсьен…

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1981
Возраст 18+
Режиссер
Бертран Тавернье
Бертран Тавернье
В ролях
Филипп Нуаре
Филипп Нуаре
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Стефан Одран
Жан-Пьер Марьель
Жан-Пьер Марьель
Ги Маршан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Безупречная репутация 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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