Безупречная репутация, 1981

Люсьен Кордье — шеф полиции маленького городка в Восточной Африке. Никто из местных жителей не воспринимает всерьез единственного блюстителя порядка, ведь его главный принцип — никого не видеть и ничего не слышать. Кордье никогда не доставал свой револьвер из кобуры, но, выстрелив однажды, уже не может остановиться. Его тайным союзником стала сама смерть. Она решает все проблемы. Полицейский методично отстреливает своих врагов. Ему нечего опасаться, ведь для всех он по-прежнему все тот же трусливый идиот Люсьен…