Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Частная жизнь
Киноафиша Фильмы Частная жизнь Частная жизнь, 1982: актеры и роли
Частная жизнь 1982 / СССР
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Частная жизнь, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юлий Райзман Yuli Raizman
В ролях
Михаил Ульянов Михаил Ульянов Mikhail Ulyanov Ия Саввина Ия Саввина Ирина Губанова Irina Gubanova Татьяна Догилева Татьяна Догилева Алексей Блохин Елена Санаева Елена Санаева Лилия Гриценко Евгений Лазарев Михаил Зимин Mikhail Zimin
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Приложение киноафиши