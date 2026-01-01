Оповещения от Киноафиши
Алексей Блохин Aleksei Blokhin
Киноафиша Персоны Алексей Блохин

Алексей Блохин

Aleksei Blokhin

Дата рождения
13 марта 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр
В каком театре играет

Популярные фильмы

Частная жизнь 6.9
Частная жизнь (1982)

Фильмография Алексей Блохин

Жанр
Год
Частная жизнь 6.9
Частная жизнь Chastnaya zhizn
драма 1982, СССР
Онлайн

Другие проекты Алексей Блохин
Алые паруса
12+
Алые паруса
Билеты
Здесь дом стоял
16+
Здесь дом стоял
Билеты
Черная курица
12+
Черная курица
Билеты
