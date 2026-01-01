Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Спектакли
Алексей Блохин
Aleksei Blokhin
Киноафиша
Персоны
Алексей Блохин
Алексей Блохин
Aleksei Blokhin
Дата рождения
13 марта 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр
В каком театре играет
РАМТ
Развернуть
Популярные фильмы
6.9
Частная жизнь
(1982)
Фильмография Алексей Блохин
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1982
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.9
Частная жизнь
Chastnaya zhizn
драма
1982, СССР
Онлайн
Другие проекты Алексей Блохин
12+
Алые паруса
Билеты
16+
Здесь дом стоял
Билеты
12+
Черная курица
Билеты
«Я Нюша №1, меня зовут Аня»: в соцсетях объявилась реальный прототип героини «Смешариков» (видео)
Создатели «Невского» взялись за Сталина: что стоит ждать от новой исторической драмы Владимира Бортко
С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667