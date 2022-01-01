Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джеймс Бакли
Джеймс Бакли
James Buckley
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Джеймс Бакли
James Buckley
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 августа 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джеймс Бакли
Родился 14 августа 1987 года. Кройдон, Суррей, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Джеймс Бакли
Поп-звезда: не переставай, не останавливайся
комедия, мюзикл
2016, США
6.0
Переростки на краю света
комедия
2014, Великобритания
6.0
Пирамида
ужасы
2014, США
6.0
Опасная иллюзия
мелодрама, боевик, комедия
2013, США
6.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом