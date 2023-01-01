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Излом времени Излом времени
Киноафиша Фильмы Излом времени Излом времени, 2018: актеры и роли
A Wrinkle in Time Излом времени 2018 / США
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57 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Излом времени, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ава ДюВерней Ава ДюВерней Ava DuVernay
В ролях
Опра Уинфри Опра Уинфри Oprah Winfrey Риз Уизерспун Риз Уизерспун Reese Witherspoon Крис Пайн Крис Пайн Chris Pine Гугу Эмбата-Ро Гугу Эмбата-Ро Gugu Mbatha-Raw Зак Галифианакис Зак Галифианакис Zach Galifianakis Андре Холланд Андре Холланд André Holland Леви Миллер Леви Миллер Levi Miller Минди Кейлинг Минди Кейлинг Mindy Kaling Сторм Рейд Сторм Рейд Storm Reid
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