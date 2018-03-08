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Тайные места, фантомные друзья, бурная фантазия, замшелый эгоцентризм и нулевой уровень подготовки к столкновению с реальным миром - таков портрет американского подростка по версии Мадлен Л’Энгл. Американская писательница в своём подростковом фентези «Трещина во времени», говорят, описала свой собственный опыт взросления. И поскольку он изобилует фантастическими теориями, в основе которых лежит величайшая сила во вселенной - любовь, на роман обратила внимание студия Disney.…