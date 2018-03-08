Тайные места, фантомные друзья, бурная фантазия, замшелый эгоцентризм и нулевой уровень подготовки к столкновению с реальным миром - таков портрет американского подростка по версии Мадлен Л’Энгл. Американская писательница в своём подростковом фентези «Трещина во времени», говорят, описала свой собственный опыт взросления. И поскольку он изобилует фантастическими теориями, в основе которых лежит величайшая сила во вселенной - любовь, на роман обратила внимание студия Disney.…
Хорошо:музыка
Итог полнейший кусок овна'
Актеры играют из ряда вон:
Риз даже в "Блондинке в законе" такой недалекой не выглядела;
Опра....еще как-то терпимо;
третья Миссис вообще разговаривала статусами из соц.сетей,чем очень сильно вымораживала .
Про детей даже говорить нечего,адища да и все...
Единственное но...на мой взгляд талантливый мальчик!
Хочу уточнить,что этот фильм рассчитывался на детскую аудиторию!!!
Крис Пайн (какая бы ему роль не досталась) он сыграет ее на отлично.Парниша Кельвин не плох собой,приятно было за ним наблюдать,но роль ему не самая лучшая досталась,было ощущение,будто он просто мимо проходил.Мег мне как-то просто не зашла,а ее брат сыграл просто шикарно!!!Было ощущение,что в главной роли не Мег,а ее брат.
Я не понимаю людей,которые пишут,что у них не было никаких эмоций,ни капли сопереживания...Боже,там были моменты,из-за которых можно всплакнуть или хотя бы прослезиться,например,когда Мег встретилась со своим отцом.Разве это не волнительный момент?
Они дети,вы думаете,что им дадут расследовать убийство?(плохо пример,но надеюсь меня поймут).
Лично меня фильм заставил задуматься о жизни,семье.Что мы так мало времени родным уделяем...Но мне не понравилось,что фильм только час шел.Он так быстро закончился,а ведь хотелось продолжения...
Ставлю три звездочки только за прекрасную визуализацию лсд-трипа)
Смотреть!
P.s Не ставяться звездочки баг наверное, чтоб никто ничего не говорил про то что поставила мало, хоть и он мне понравился, ставлю 7 баллов, концовка увы испортила 10 баллов.
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