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Излом времени Излом времени
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A Wrinkle in Time Излом времени 2018 / США
4.1 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Излом времени»

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Наша рецензия

Тайные места, фантомные друзья, бурная фантазия, замшелый эгоцентризм и нулевой уровень подготовки к столкновению с реальным миром - таков портрет американского подростка по версии Мадлен Л’Энгл. Американская писательница в своём подростковом фентези «Трещина во времени», говорят, описала свой собственный опыт взросления. И поскольку он изобилует фантастическими теориями, в основе которых лежит величайшая сила во вселенной - любовь, на роман обратила внимание студия Disney.…

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Сергей Трубаев 8 марта 2018, 18:41
Оценка
В нем все гадко. Муть.
8 марта 2018, 18:41 Ответить
Alexa Megapolis 8 марта 2018, 22:44
Оценка
Фильм больше для детей, просто чуть не заснули.
8 марта 2018, 22:44 Ответить
Лиза Шапрынская 9 марта 2018, 07:06
Оценка
такой фигни я уже давно не смотрела😟
9 марта 2018, 07:06 Ответить
udavf 9 марта 2018, 11:47
Оценка
Невероятный бред
9 марта 2018, 11:47 Ответить
Вильдан Сафин 9 марта 2018, 13:20
Оценка
Фильм не для детей, одна психология и болтовня о чувствах, фильм еле досмотрели, разочарованы
9 марта 2018, 13:20 Ответить
Урус Валентинов 9 марта 2018, 16:54
Оценка
Галиматья невероятная, нет никакого смысла. Жаль потраченного времени.
9 марта 2018, 16:54 Ответить
Екатерина Комолова 9 марта 2018, 21:58
Оценка
Такого гадкого фильма давно не смотрели. Жаль потраченных денег
9 марта 2018, 21:58 Ответить
Анна Перевозчикова 10 марта 2018, 15:36
Оценка
Редкостная бредятина! Фильм не понравился семилетней дочери, его не оценил двенадцатилетний сын, я читала электронную книгу уже через 15 минут с начала фильма, муж только что не храпел !
10 марта 2018, 15:36 Ответить
Maio13 10 марта 2018, 15:50
Фильм по-просту скучный. Он не вызвал у меня негодования, он просто с-к-у-ч-н-ы-й
10 марта 2018, 15:50 Ответить
Ксения Королёва 11 марта 2018, 15:04
Оценка
Жаль потраченных времени и денег.
11 марта 2018, 15:04 Ответить
Roflan Baichorov 11 марта 2018, 19:37
Оценка
Плохо: ВСЁ!
Хорошо:музыка
Итог полнейший кусок овна'
11 марта 2018, 19:37 Ответить
Денис Максименко 12 марта 2018, 00:26
Оценка
Бездарная скукотень. Через 15 минут захотелось уйти. Жалеем что досидели до конца.
12 марта 2018, 00:26 Ответить
Екатерина Казакова 12 марта 2018, 10:12
Не ожидала такой подставы от Disney. Невыносимо скучно, глупо, никакой логики. Актеры деревянные, не сопереживаешь им ни секунды. Лучше б на "Оксану Соколову" сходила...
12 марта 2018, 10:12 Ответить
mariam.arutyunyan7868 14 марта 2018, 11:07
Оценка
109 минут длится этот "шедевр". Более бессмысленно потратить 109 минут своей жизни мне не удавалось никогда.
Актеры играют из ряда вон:
Риз даже в "Блондинке в законе" такой недалекой не выглядела;
Опра....еще как-то терпимо;
третья Миссис вообще разговаривала статусами из соц.сетей,чем очень сильно вымораживала .
Про детей даже говорить нечего,адища да и все...
14 марта 2018, 11:07 Ответить
Сергей Негода 15 марта 2018, 09:11
Оценка
Это просто трындец! Это точно снял Дисней? Игра актеров - 0, сюжет - выколоть глаза можно! Я до этого момента думал что дно, это Российский кинематограф, но оказывается вот оно! Фильм заслуживает того, что бы посмотреть его трейлер! не более! 99% всего времени фильма смотреть статичные картинки с тупейшими диалогами...такое ощущение что снимали в 1! В 1 мать его помещении весь фильм!!!!
Единственное но...на мой взгляд талантливый мальчик!
15 марта 2018, 09:11 Ответить
Ульяна Кирилина 16 марта 2018, 19:56
Оценка
Это разочарование! Сходили, посмотрели... Логики нет, смысла нет, актеры играют на троечку. Мне не понравилось СКУЧНО!!! Это точно вообще снято на Disney? Или подстава! Трейлер интересный, но кино... Мдаааа время зря потрачено! Не верите - сходите убедитесь! 😭
16 марта 2018, 19:56 Ответить
Julia Marlow 17 марта 2018, 17:25
Оценка
Как надоело читать ваше нытье.Посмотрела бы я,как бы вы сняли свой фильм,и стали бы его вообще смотреть.
Хочу уточнить,что этот фильм рассчитывался на детскую аудиторию!!!
Крис Пайн (какая бы ему роль не досталась) он сыграет ее на отлично.Парниша Кельвин не плох собой,приятно было за ним наблюдать,но роль ему не самая лучшая досталась,было ощущение,будто он просто мимо проходил.Мег мне как-то просто не зашла,а ее брат сыграл просто шикарно!!!Было ощущение,что в главной роли не Мег,а ее брат.
Я не понимаю людей,которые пишут,что у них не было никаких эмоций,ни капли сопереживания...Боже,там были моменты,из-за которых можно всплакнуть или хотя бы прослезиться,например,когда Мег встретилась со своим отцом.Разве это не волнительный момент?
Они дети,вы думаете,что им дадут расследовать убийство?(плохо пример,но надеюсь меня поймут).
Лично меня фильм заставил задуматься о жизни,семье.Что мы так мало времени родным уделяем...Но мне не понравилось,что фильм только час шел.Он так быстро закончился,а ведь хотелось продолжения...
17 марта 2018, 17:25 Ответить
Ильдар Юсупов 21 марта 2018, 14:16
Оценка
Съемочная группа (в частности, монтажеры) захавали очень мощных марок)) Причем, по несколько штук в одно лицо.
Ставлю три звездочки только за прекрасную визуализацию лсд-трипа)
21 марта 2018, 14:16 Ответить
olganikitenko 12 апреля 2018, 11:37
Оценка
Излом времени - детская сказка со смыслом. В которой сквозь путешествия в искривленном пространстве юные герои учатся сами и учат зрителя по-хорошему любить и принимать себя. Для мам и пап, мальчиков и девочек - интересно и полезно окажется всем.

Смотреть!
12 апреля 2018, 11:37 Ответить
Дарья Фетисова 18 июля 2018, 08:57
Оценка
Мне очень понравился фильм, спецэффекты, путешествие в параллельную Вселенную очень захватывает, ты начинаешь верить, а вдруг и в жизни будет как и там, просто нужно найти свою частоту, и ты сможешь оказаться в другом месте) Многие ноют что фильм гавно потому что он скорее на любителя и фантазера, не каждому просто заходит, а с игрой актеров, с логикой фильме все прекрасно, много смысла, есть о чем задуматься, например о семье, о любви к ней и других важных для нас людей, но за исключении концовки, очень хотелось продолжения. (и я рада что школьники не поцеловались в губы, такие моменты были...:D СПАСИБО ВАМ ИНАЧЕ МОЙ МОЗГ БЫ СЛОМАЛСЯ)
P.s Не ставяться звездочки баг наверное, чтоб никто ничего не говорил про то что поставила мало, хоть и он мне понравился, ставлю 7 баллов, концовка увы испортила 10 баллов.
18 июля 2018, 08:57 Ответить
Дарья Фетисова 18 июля 2018, 08:58
в ответ на сообщение Лиза Шапрынская от 9 марта 2018, 07:06
Оценка
обоснуй в чем фильм фигня?
18 июля 2018, 08:58 Ответить
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