Calvin Знаешь, у тебя классные волосы!

Meg Что? Нет, это не так. Пожалуйста, не говори этого.

[пауза]

Calvin Мне очень понравилось. Твоя мама просто невероятно добрая.

[Вероника смотрит в окно]

Calvin В вашем доме тепло. Хорошо пахнет и он наполнен... не знаю чем. Это здорово!

Meg Да ну, это далеко не здорово. Моя мама наверху в комнате готовится к очередному родительскому собранию за свою непутёвую дочь.

Meg [видит, как Вероника смотрит на Мег и Кэлвина из окна и вздыхает] Да ну, не сейчас. Иди сюда!

[Вероника смеётся, Кэлвин машет ей рукой]

Calvin Вероника — твоя соседка?

Meg Да! Иди сюда. Пожалуйста!

Calvin То есть тебе неловко, что тебя видят со мной?

Meg Да нет, наоборот. Она всем расскажет, что ты со мной, а я просто пытаюсь защитить твою репутацию. Так что, иди сюда!

Calvin Она нас уже видела. К тому же здесь нечего стыдиться!

[Вероника закрывает окно]

Meg Ты сейчас так говоришь, но... ты не знаешь, каково это — когда каждый твой шаг высмеивают и насмехаются.

Calvin Ну, ты удивишься!

Meg Давай, Кэлвин. Тебя все любят. Даже учителя. Ты всё делаешь идеально.

Calvin [ухмыляется] Скажи это моему папе!

Meg По крайней мере, у тебя есть папа!

Calvin Да, извини, ты, наверное, очень по нему скучаешь?