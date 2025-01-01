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Киноафиша Фильмы Излом времени Цитаты из фильма Излом времени

Цитаты из фильма Излом времени

Dr. Alex Murry А что если мы здесь не просто так? Что если мы — часть чего-то по-настоящему божественного.
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Mrs. Which Ты понимаешь, сколько событий и выборов должно было произойти с самого рождения Вселенной, чтобы ты получилась именно такой, какая ты есть?
Meg Наверное, я никогда об этом всерьёз не задумывалась.
Mrs. Which Возможно, сейчас самое время начать об этом думать.
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Mrs. Which Единственное в этой Вселенной... что движется быстрее света... это тьма.
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Mrs. Which Никому не доверяй.
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Миссис Уотсит Не волнуйся, Мэг. Тессеринг — это почти, практически, совершенно естественно!
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Calvin Знаешь, у тебя классные волосы!
Meg Что? Нет, это не так. Пожалуйста, не говори этого.
Calvin Ладно!
[пауза]
Calvin Мне очень понравилось. Твоя мама просто невероятно добрая.
[Вероника смотрит в окно]
Calvin В вашем доме тепло. Хорошо пахнет и он наполнен... не знаю чем. Это здорово!
Meg Да ну, это далеко не здорово. Моя мама наверху в комнате готовится к очередному родительскому собранию за свою непутёвую дочь.
Meg [видит, как Вероника смотрит на Мег и Кэлвина из окна и вздыхает] Да ну, не сейчас. Иди сюда!
[Вероника смеётся, Кэлвин машет ей рукой]
Calvin Вероника — твоя соседка?
Meg Да! Иди сюда. Пожалуйста!
Calvin То есть тебе неловко, что тебя видят со мной?
Meg Да нет, наоборот. Она всем расскажет, что ты со мной, а я просто пытаюсь защитить твою репутацию. Так что, иди сюда!
Calvin Она нас уже видела. К тому же здесь нечего стыдиться!
[Вероника закрывает окно]
Meg Ты сейчас так говоришь, но... ты не знаешь, каково это — когда каждый твой шаг высмеивают и насмехаются.
Calvin Ну, ты удивишься!
Meg Давай, Кэлвин. Тебя все любят. Даже учителя. Ты всё делаешь идеально.
Calvin [ухмыляется] Скажи это моему папе!
Meg По крайней мере, у тебя есть папа!
Calvin Да, извини, ты, наверное, очень по нему скучаешь?
Meg Больше всего на свете!
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Mrs. Who [Кэлвину] «Жизнь без любви — как дерево без цветов и плодов.» Гибран, ливанец.
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[воспоминание, где отец Калвина подвергает его насилию]
Calvin's Father 84! 82! 82? Ты вообще стараешься или просто идиот? Потому что если это всё, на что ты способен, это жалко. Смотри на меня, когда я с тобой говорю. Это жалко!
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Meg Кто ты?
Мисс Уич Я — часть Вселенной. Так же, как и ты, Мэг.
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Mrs. Who Нога чувствует ногу, когда она касается земли. Будда, непальская поговорка.
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Calvin [когда миссис Уотсит превращается и снимает с себя одежду] Ого, миссис Уотсит! Люди так просто не раздеваются!
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Mrs. Who Любовь смотрит не глазами, а разумом. Шекспир, британец.
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Миссис У [Мег] «Рана — это то место, куда входит свет». Руми, персидский поэт.
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Calvin Думаю, я пойду домой!
Meg Ты уверен?
Calvin Да! Есть кое-что, что я должен сказать папе. Может, теперь я наконец смогу это сделать. Забавно, как мне понадобилось путешествие по вселенной, чтобы до этого дойти.
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Charles Wallace [одержим Сущностью] Вот это в тебе и правда поразительно — ты пытаешься прийти на помощь, не так ли, Кэлвин? Всегда такой услужливый, чрезмерно жизнерадостный, пытаешься угодить всем, надеясь убедить их, что ты не просто обуза для своего отца и своего мира. Жалко!
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Миссис Ху [Кельвину] "Жизнь без любви — как дерево без цветов и плодов."
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Dr. Alex Murry А что если мы здесь не просто так? Что если мы не просто в вселенной... а вселенная внутри каждого из нас?
Mrs. Murry Подумай о квантовой запутанности. Два электрона, когда-то связанных вместе, влюбленных, если хочешь... внезапно разделённых галактикой... но всё равно остающихся связанными. Неразрывный союз, несмотря на миллиарды световых лет между ними.
Dr. Alex Murry И наши последние расчёты показывают, что эти поля связывают нас... с другими измерениями. Измерениями вне ограничений пространства и времени. Представь себе. Представь... вместо того, чтобы терпеть жестокие законы времени и пространства, мы можем их искривить. 91 миллиард световых лет, вот так.
[щёлкает пальцами, показывая время и усилия, потраченные на путешествие]
Dr. Alex Murry И нам не нужны ракеты. Нам не нужны космические корабли. Нам ничего не нужно. Чтобы использовать тесеракт... нужно просто поймать нужную частоту. Тебе нужен только твой разум.
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Mrs. Murry Слушай, слушай, слушай. Смотри. Выслушай меня. Чтобы стать великим... недостаточно просто быть правым. Нужно действительно быть великим. А мы такие. Так почему же мы не можем помочь другим?
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Миссис Уотсит [Перелетает через высокий забор и ограду, приземляется на траву газона] Я никогда не понимала смысла заборов.
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