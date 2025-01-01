CalvinДа! Есть кое-что, что я должен сказать папе. Может, теперь я наконец смогу это сделать. Забавно, как мне понадобилось путешествие по вселенной, чтобы до этого дойти.
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Charles Wallace[одержим Сущностью]Вот это в тебе и правда поразительно — ты пытаешься прийти на помощь, не так ли, Кэлвин? Всегда такой услужливый, чрезмерно жизнерадостный, пытаешься угодить всем, надеясь убедить их, что ты не просто обуза для своего отца и своего мира. Жалко!
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Миссис Ху[Кельвину]"Жизнь без любви — как дерево без цветов и плодов."
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Dr. Alex MurryА что если мы здесь не просто так? Что если мы не просто в вселенной... а вселенная внутри каждого из нас?
Mrs. MurryПодумай о квантовой запутанности. Два электрона, когда-то связанных вместе, влюбленных, если хочешь... внезапно разделённых галактикой... но всё равно остающихся связанными. Неразрывный союз, несмотря на миллиарды световых лет между ними.
Dr. Alex MurryИ наши последние расчёты показывают, что эти поля связывают нас... с другими измерениями. Измерениями вне ограничений пространства и времени. Представь себе. Представь... вместо того, чтобы терпеть жестокие законы времени и пространства, мы можем их искривить. 91 миллиард световых лет, вот так.
[щёлкает пальцами, показывая время и усилия, потраченные на путешествие]
Dr. Alex MurryИ нам не нужны ракеты. Нам не нужны космические корабли. Нам ничего не нужно. Чтобы использовать тесеракт... нужно просто поймать нужную частоту. Тебе нужен только твой разум.
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Mrs. MurryСлушай, слушай, слушай. Смотри. Выслушай меня. Чтобы стать великим... недостаточно просто быть правым. Нужно действительно быть великим. А мы такие. Так почему же мы не можем помочь другим?
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Миссис Уотсит[Перелетает через высокий забор и ограду, приземляется на траву газона]Я никогда не понимала смысла заборов.