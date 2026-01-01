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Фильмография
Лиа Салонга
Lea Salonga
Киноафиша
Персоны
Лиа Салонга
Лиа Салонга
Lea Salonga
Дата рождения
22 февраля 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Эрмита, Филиппины
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.9
Остров забвения
(2026)
7.4
Мир кентавров
(2021)
6.9
Милые обманщицы: Первородный грех
(2022)
Фильмография Лиа Салонга
8.9
Остров забвения
Forgotten Island
боевик, приключения, анимация
2026, США
Смотреть трейлер
6.9
Милые обманщицы: Первородный грех
драма, триллер, детектив, мелодрама
2022, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.4
Мир кентавров
детский, фэнтези, музыка
2021, США
6.5
Жёлтая роза
Yellow Rose
драма, музыка
2019, Филиппины / США
4.6
Бродвей 4D
Broadway 4D
мюзикл
2018, США
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