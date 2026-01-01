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Кэрол Бойд Carole Boyd
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Кэрол Бойд

Carole Boyd

Дата рождения
1 января 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Скарборо, Великобритания
Актерское амплуа
Путешественник, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Лорд Вор 6.2
Лорд Вор (2006)

Фильмография Кэрол Бойд

Лорд Вор 6.2
Лорд Вор The Thief Lord
приключения, семейный, фэнтези 2006, Люксембург / Великобритания / Германия
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