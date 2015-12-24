Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Холодный фронт. Трейлер
Холодный фронт. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 24 декабря 2015
Холодный фронт
– Повседневная жизнь героев кажется всё менее реалистичной, а место действия — французская Нормандия — превращается в лимб, куда они помещены, сами того не подозревая.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
саундтрек к фильму
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
5.1
Холодный фронт
триллер, драма, 2015, Россия / Франция
01:40
Вниз
трейлер
02:01
Смурфики в кино
дублированный трейлер
02:11
Эдем
дублированный трейлер
02:39
Август
первый трейлер
01:27
Мокрячок Попай
дублированный трейлер
01:22
Выход 8
дублированный трейлер
02:17
Мой папа - медведь
трейлер
01:57
Укради мою мечту
трейлер
02:23
Взвести курки
дублированный трейлер
01:42
Семейное счастье
трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail