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Холодный фронт - трейлер
Киноафиша Трейлеры Холодный фронт. Трейлер

Холодный фронт. Трейлер

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Дата публикации: 24 декабря 2015
Холодный фронт – Повседневная жизнь героев кажется всё менее реалистичной, а место действия — французская Нормандия — превращается в лимб, куда они помещены, сами того не подозревая.
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