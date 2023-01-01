Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Приключения Пикси
Фильмы похожие на Приключения Пикси
Pixies
Приключения Пикси
2015 / Канада
Смотреть трейлер
3.8
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Приключения Пикси
Вся информация о мультфильме
Смурфики 2
анимация, фэнтези, семейный, комедия
2013, США
5.0
Смурфики
семейный, анимация, сказка
2011, США / Бельгия
7.0
Артур и война двух миров
сказка, анимация
2010, Франция
7.0
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация
2009, Франция
7.0
Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный
2006, США / Франция
7.0
Чарли и фантастическая четверка
приключения, анимация, комедия
2023, Канада
7.0
Риф. Новые приключения
анимация, приключения
2019, США
4.0
Сфера
триллер, фантастика, драма
2017, США / ОАЭ
6.0
Жестокие мечты
триллер
2017, Канада
5.0
Переломный момент
драма, биография
2016, Великобритания
6.0
Срок жизни
криминал, драма
2016, США
5.0
Шаг вперед: Все или ничего
мюзикл, мелодрама, драма
2014, США
7.0
Рука на миллион
драма, спорт
2014, США
7.0
Новые приключения в стране Оз
анимация, семейный, приключения
2018, Канада
7.0
Панда против пришельцев. План спасения Земли
анимация, комедия, семейный
2021, Канада / Китай
3.0
Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство
анимация, фэнтези
2016, Канада
5.0
Говард и Подводное Королевство
анимация, фэнтези
2017, Канада
6.0
Говард Лавкрафт и Королевство хаоса
анимация, фэнтези, семейный
2018, Канада
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить