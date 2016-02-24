«Пернатая банда»: Рецензия Киноафиши

Лети, Куко, лети!

Кадр из фильма "Пернатая банда"

Такого озорника и проказника, как попугайчик Куко, ещё поискать! Кто первый за приключениями лететь? – Куко! А кто первый песни гарланить? – Куко! А носиться на скутере вверх тормашками? – Ну, конечно же, он, Куко – пернатый шалопай да подружка его, канарейка. Вот только родители не слишком довольны: хочется им, чтобы сын изучал цирковое дело, династию их продолжил… Да разве Куко заставишь? Не хочет он сидеть в старом замшелом цирке, репетировать занудные трюки. Да и зачем вкалывать?! Ведь он и так будет великим!

Кадр из фильма "Пернатая банда"

Но одним не очень прекрасным вечером случилась беда – напал на цирк негодяй Зимородок. И сообщил изумленным пернатым, что отбирает у отца Куко его волшебную мантию. А без мантии цирковым артистам нельзя – таковы уж древние птичьи правила. Что же делать? Самим Зимородка не одолеть! И тогда Куко решает лететь за подмогой – звать в заступники супергероя. Путь, правда, совсем не близкий – ведь все герои живут в Голливуде… Но чего не сделаешь ради своих родных! И юный шалопай собирает друзей, взмывает с ними вверх – и да здравствует небо!

Кадр из фильма "Пернатая банда"

Странное дело – у «Пернатой банды» мексиканского режиссера Рикардо Арнаиза было практически всё: интересно нарисованные персонажи (один трехглазый маг чего стоит!), неплохая задумка (сделать главными героями птиц-циркачей не каждому придет в голову!), были технические возможности, заводная музыка… А что в итоге? Получилось, мягко говоря, что-то непонятное, хромающее на оба крыла. Вместо увлекательной истории – невероятно долгий и порядком занудный перелет из Мексики в Голливуд. С подробнейшей инструкцией под названием «Как пересечь границу с США и что отвечать на таможне доброму дяде-пограничнику». Интересно ли это детям? А вот тут смотря каким. Мексиканским? – думаю, да. Русским? – как-то я сомневаюсь…

Кадр из фильма "Пернатая банда"

Есть у «Пернатой банды» и другие проблемы. Одна из них – немереное количество героев на квадратный сантиметр пленки. Другими словами, мультик буквально перенасыщен случайными персонажами, причем каждого такого «товарища» легко «вырезать» или заменить на любого другого – никто и не заметит подмены. Что же касается юмора, то его могло бы быть и побольше,... потому что, если честно, в «Пернатой банде» его нет совсем – смеяться негде. А вот мелодраматизма хоть отбавляй: кто соскучился по мексиканским сериалам – милости прошу! Да и нравоучений тоже хватает: вначале нам долго объясняют, что порядочный попугай должен работать, а не гонять балду; потом читают лекцию о преимуществе традиции над новаторством и т.д.

Кадр из фильма "Пернатая банда"

Теперь по поводу возраста: малышу 4-х-5-ти лет делать на мультике нечего. Он попросту ничего не поймет, а мрачная картинка (грязно-зеленые, фиолетовые цвета) вряд ли вызовет прилив положительных эмоций. Детенышу постарше будет интереснее, однако лет 8 –это придел. Более взрослые заметят и примитив анимации (у птиц, например, даже не прорисованы перья), и однообразие сюжета, и чересчур упрощенные характеры, напоминающие детсадовский утренник (герой плохой, потому что он плохой – бяка, фу!)… Вот и выходит, что единственно возможный возраст – 6-8 лет. Да и то при условии, что вам малыш спокоен и усидчив. И очень любит «птичьи» мультфильмы.

Премьера: 25 февраля 2016 года.

Узнать расписание и приобрести билеты можно по ссылке

Вера Алёнушкина