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Сад художника: Американский импрессионизм
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The Artist's Garden: American Impressionism

Сад художника: Американский импрессионизм, 2017

2017 / Великобритания
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Вслед за фильмом-выставкой «Сады в искусстве – от Моне до Матисса» Фил Грабски представляет новый фильм, посвященный экспозиции «Сад художника: Американский импрессионизм», подготовленной Музеем Флоренс Грисуолд в штате Коннектикут, одном из оплотов американского импрессионизма. Принимая влияние таких фигур, как Ренуар и Моне, американский импрессионизм, тем не менее, прокладывал собственную тропу в мире искусства. Изучение этого художественного направления в Америке может многое рассказать не только о его представителях, но и о самой стране. В Америке развитие импрессионизма было тесно связано с садоводством, целью которого являлось сохранение природы в её первозданном виде в стране, переживающей процесс стремительной урбанизации. Фильм-выставка, путешествующий по живописным местам Америки, Великобритании и Франции станет настоящим праздником для глаз.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 26 марта 2017
Возраст 12+
Режиссер
Фил Грабски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сад художника: Американский импрессионизм 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Yulia Gorshenina 6 мая 2018, 13:37
Хороший фильм. Наконец-то в кинотеатрах идут фильмы не только массовой культуры, но и просветительские. Большой подарок любителям живописи. Фильм… Читать дальше…
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