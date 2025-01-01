Mike Banning[борьба с Камраном]Знаете, что вы, убл###, не понимаете? Мы — не какой-то чёртов дом! Мы — не чёртов флаг! Мы не один человек! Такие, как вы, пытались нас убить уже очень долго. Но знаете что? Через тысячу лет мы всё равно будем здесь!
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Майк Бэннинг[подаёт Бену пистолет]Направь этот конец на плохого парня.
Benjamin Asher[перебивая]Майк. Если дойдёт до этого, я хочу, чтобы ты меня убил. Это приказ. Я не позволю, чтобы меня казнили ради пропаганды, а мой сын и американцы видели меня на чёртовом YouTube всю оставшуюся жизнь.
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Kamran Barkawi[о ударе беспилотника]Я держал сестру на руках, когда она умирала. У всех нас есть свои монстры, господин президент.
[указывает на убитого террориста, который притворялся полицейским]
Mike BanningФакт в том, что каждый из этих ублюдков — террорист, пока не доказано обратное. Единственный, кому ты сейчас можешь доверять — это я, понял?
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Kamran BarkawiНужно было дать нам быстро его убить, а теперь... мы будем убивать его медленно.
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Benjamin AsherЯ тут как раз про своего сына думал. Он каждый день шлёт мне эти шутки. Это вроде как наше... не знаю, что-то общее у нас такое...
[смеётся]
Benjamin Asherслегка с намёком. Его мама не одобрила бы, но... Слушай, Майк, скажу тебе вот что. Эти маленькие сообщения, что я получаю от него каждый день... для меня они — всё, ты поймёшь.
[пауза]
Benjamin AsherСамое главное: никогда не критикуй, всегда поддерживай. Ты просто хочешь, чтобы они горели делом. Вот что я всегда говорю сыну. Найди то, что тебе по-настоящему важно, и люби это всем сердцем. И золотое правило: обращайся с другими так, как хочешь, чтобы обращались с тобой.
Aamir BarkawiЛондон — это только начало. Представь себе, как каждый крупный город погружается в хаос. Твой президент погибнет сегодня ночью.
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Mike BanningЯ тебе когда-нибудь говорил, что я еб## ненавижу похороны?
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[Сотрудница MI6 «Джакс» Маршалл сталкивается с предательским начальником разведки MI5 Джоном Ланкастером, «кротом» международного террориста Амира Баркави, в подземном гараже Нью-Скотленд-Ярда]
MI6 Jacquelin MarshallВ следующий раз, когда захочешь свалить из города после измены своей стране, как насчёт того, чтобы спереть машину, чтобы добраться до своего транспорта? Лучше без GPS, потому что это убивает всё веселье. Ты забыл стереть логи доступа. Твой код авторизации там, как на ладони. Камеры безопасности фиксируют, как ты входишь в систему.
MI5 Intel John LancasterТы правда хочешь, чтобы я сказал, что сейчас самое опасное время со времён Великой войны? Бюджеты режут, пока варвары у ворот. Система нас подводит, Джакс. Она сломана. Ты знаешь это не хуже меня. Всё должно измениться.