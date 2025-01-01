[Сотрудница MI6 «Джакс» Маршалл сталкивается с предательским начальником разведки MI5 Джоном Ланкастером, «кротом» международного террориста Амира Баркави, в подземном гараже Нью-Скотленд-Ярда]

MI6 Jacquelin Marshall В следующий раз, когда захочешь свалить из города после измены своей стране, как насчёт того, чтобы спереть машину, чтобы добраться до своего транспорта? Лучше без GPS, потому что это убивает всё веселье. Ты забыл стереть логи доступа. Твой код авторизации там, как на ладони. Камеры безопасности фиксируют, как ты входишь в систему.

[шёпотом]

MI6 Jacquelin Marshall Ложись на пол.

MI5 Intel John Lancaster Ты правда хочешь, чтобы я сказал, что сейчас самое опасное время со времён Великой войны? Бюджеты режут, пока варвары у ворот. Система нас подводит, Джакс. Она сломана. Ты знаешь это не хуже меня. Всё должно измениться.

MI6 Jacquelin Marshall Так ты решил всех нас проучить?

MI5 Intel John Lancaster И получить 20 миллионов евро. Пойдём со мной, Джакс.

MI6 Jacquelin Marshall [неудержимо] Ложись на чертов пол.

[Ланкастер отказывается, пытаясь уйти. Джакс замечает его пистолет в чемодане]

[раздражённо]

MI6 Jacquelin Marshall Джон, ложись на пол.

[злее]

MI6 Jacquelin Marshall Ложись на пол, Джон!

[Ланкастер всё ещё отказывается]

MI6 Jacquelin Marshall [кричит] ЛОЖИСЬ НА ЧЁРТ##Й ПОЛ!