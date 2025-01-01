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Киноафиша Фильмы Падение Лондона Цитаты из фильма Падение Лондона

Цитаты из фильма Падение Лондона

Mike Banning [борьба с Камраном] Знаете, что вы, убл###, не понимаете? Мы — не какой-то чёртов дом! Мы — не чёртов флаг! Мы не один человек! Такие, как вы, пытались нас убить уже очень долго. Но знаете что? Через тысячу лет мы всё равно будем здесь!
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Майк Бэннинг [подаёт Бену пистолет] Направь этот конец на плохого парня.
Бенджамин Эшер Это плохо, Майк.
Майк Бэннинг Оставайся здесь, лежи тихо, и если кто-то, кроме меня, откроет эту дверь — стреляй в него.
Бенджамин Эшер А если ты не вернёшься?
Майк Бэннинг Ты в ж###е.
Бенджамин Эшер Майк...
Майк Бэннинг Не сглазь меня.
[закрывает двери]
Бенджамин Эшер Это было вдохновляюще...
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Mike Banning [Президент только что спас ему жизнь, убив плохого парня] Интересно, когда ты наконец выберешься из шкафа.
Benjamin Asher Это не смешно.
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SAS SGT Там внутри больше сотни террористов!
Mike Banning Да? Тогда им следовало взять больше людей.
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Benjamin Asher [на пробежке] Из чего ты сделан?
Mike Banning [начинает бежать задом наперёд] Бурбон и плохие решения, сэр
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Benjamin Asher [после того, как Бэннинг убивает террориста, пока его брат слушает по радио] Это было необходимо?
Mike Banning Нет.
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Mike Banning Почему бы вам, ребята, не собрать свои веши и не свалить обратно в Х#йстан или откуда вы там родом.
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Mike Banning [о плохом вождении президента] Машина бронированная, а не от политиков защищённая.
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VP Trumbull Тем, кто угрожает нашей свободе: Америка поднимется. И поверьте, мы вас найдём и уничтожим.
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Lynne Jacobs [умирая] Я никогда не думала, что ты переживёшь меня.
Mike Banning [пытается собраться] И я тоже.
Lynne Jacobs [яростно] Сделай одолжение. Оставайся в живых. Ты должен дожить до ребёнка. Пусть эти уё#ки заплатят.
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Aamir Barkawi Ты думаешь, эта война, эта война, которую ты начал, уже закончилась? Я посвящу свою жизнь твоей смерти. Эта война не закончится.
VP Trumbull Может, тебе стоит выглянуть в окно.
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Mike Banning Как прошёл отпуск, сэр?
VP Trumbull Знаете, какое это счастье — вытаскивать 70-фунтового королевского макреля из вод около острова Джеккил?
Mike Banning Нет, сэр, не знаю.
VP Trumbull Я тоже...
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Benjamin Asher [после того, как едва удалось выбраться] Что так долго?
Mike Banning Нужно было пару дел решить.
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SAS SGT [Майк собирается штурмовать бункер террористов] Ты, б#дь, с ума сошёл?
Mike Banning Да, пожелай мне удачи.
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Kamran Barkawi Не многие умирают на глазах у миллиардов.
Benjamin Asher Я не единственный, кто сегодня умрёт, Камран.
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VP Trumbull [Баркав отвечает на звонок в своём укрытии] Я думал, ты возьмёшь трубку.
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[повторяющаяся фраза]
Aamir Barkawi Месть должна быть глубокой и безусловной
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VP Trumbull [из трейлера] Чего вы хотите?
Aamir Barkawi Вашего президента.
VP Trumbull Этого не будет.
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Agent Как это могло случиться, Майк?
Mike Banning Им нужно попасть всего один раз.
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Mike Banning Не знаю как вы, но я чертовски хочу пить.
[делает глоток воды]
Mike Banning Ммм.
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Benjamin Asher [о ударе беспилотника по Баркави] Мы не знали, что его семья там будет, его дочь была среди погибших.
Mike Banning Похоже, он отомстил
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Benjamin Asher Меня не казнят ради пропаганды.
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Benjamin Asher Майк, не дай им забрать меня.
Mike Banning Я не собираюсь.
Benjamin Asher Дай договорить. Если дойдёт до этого, если это случится...
Mike Banning Сэр...
Benjamin Asher [перебивая] Майк. Если дойдёт до этого, я хочу, чтобы ты меня убил. Это приказ. Я не позволю, чтобы меня казнили ради пропаганды, а мой сын и американцы видели меня на чёртовом YouTube всю оставшуюся жизнь.
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Kamran Barkawi [о ударе беспилотника] Я держал сестру на руках, когда она умирала. У всех нас есть свои монстры, господин президент.
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Benjamin Asher Сколько, ты думаешь, погибло?
Mike Banning Не знаю. Много.
Benjamin Asher Все эти невинные люди. Мертвы из-за меня.
Mike Banning Нет, не из-за тебя. Из-за них. Они пытаются тебя убить, сэр. И убили всех этих людей, чтобы заставить остальных больше бояться. Да пошл### их и их.
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Benjamin Asher Нам нужно идти в посольство.
Mike Banning Нет, они этого ждут. Здесь неподалёку есть убежище MI6. У меня там контакт. Мы туда идём, пережидаем и ждем эвакуацию.
Benjamin Asher Ты им доверяешь?
Mike Banning Да.
[указывает на убитого террориста, который притворялся полицейским]
Mike Banning Факт в том, что каждый из этих ублюдков — террорист, пока не доказано обратное. Единственный, кому ты сейчас можешь доверять — это я, понял?
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Kamran Barkawi Нужно было дать нам быстро его убить, а теперь... мы будем убивать его медленно.
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Benjamin Asher Я тут как раз про своего сына думал. Он каждый день шлёт мне эти шутки. Это вроде как наше... не знаю, что-то общее у нас такое...
[смеётся]
Benjamin Asher слегка с намёком. Его мама не одобрила бы, но... Слушай, Майк, скажу тебе вот что. Эти маленькие сообщения, что я получаю от него каждый день... для меня они — всё, ты поймёшь.
[пауза]
Benjamin Asher Самое главное: никогда не критикуй, всегда поддерживай. Ты просто хочешь, чтобы они горели делом. Вот что я всегда говорю сыну. Найди то, что тебе по-настоящему важно, и люби это всем сердцем. И золотое правило: обращайся с другими так, как хочешь, чтобы обращались с тобой.
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Agent Bronson [прибытие к собору] Что случилось?
Mike Banning Ничего. Просто бесит до чёртиков.
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Aamir Barkawi Лондон — это только начало. Представь себе, как каждый крупный город погружается в хаос. Твой президент погибнет сегодня ночью.
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Mike Banning Я тебе когда-нибудь говорил, что я еб## ненавижу похороны?
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[Сотрудница MI6 «Джакс» Маршалл сталкивается с предательским начальником разведки MI5 Джоном Ланкастером, «кротом» международного террориста Амира Баркави, в подземном гараже Нью-Скотленд-Ярда]
MI6 Jacquelin Marshall В следующий раз, когда захочешь свалить из города после измены своей стране, как насчёт того, чтобы спереть машину, чтобы добраться до своего транспорта? Лучше без GPS, потому что это убивает всё веселье. Ты забыл стереть логи доступа. Твой код авторизации там, как на ладони. Камеры безопасности фиксируют, как ты входишь в систему.
[шёпотом]
MI6 Jacquelin Marshall Ложись на пол.
MI5 Intel John Lancaster Ты правда хочешь, чтобы я сказал, что сейчас самое опасное время со времён Великой войны? Бюджеты режут, пока варвары у ворот. Система нас подводит, Джакс. Она сломана. Ты знаешь это не хуже меня. Всё должно измениться.
MI6 Jacquelin Marshall Так ты решил всех нас проучить?
MI5 Intel John Lancaster И получить 20 миллионов евро. Пойдём со мной, Джакс.
MI6 Jacquelin Marshall [неудержимо] Ложись на чертов пол.
[Ланкастер отказывается, пытаясь уйти. Джакс замечает его пистолет в чемодане]
MI6 Jacquelin Marshall Джон.
[раздражённо]
MI6 Jacquelin Marshall Джон, ложись на пол.
[злее]
MI6 Jacquelin Marshall Ложись на пол, Джон!
[Ланкастер всё ещё отказывается]
MI6 Jacquelin Marshall [кричит] ЛОЖИСЬ НА ЧЁРТ##Й ПОЛ!
[Джакс дважды стреляет в Ланкастера, убивая его]
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