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Страна чудес
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Страна чудес, 2017

2017 / Финляндия
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10 голосов
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О фильме

Муж Хелены бросил ее ради молодой девицы. Приближающееся Рождество может стать худшим в ее жизни. Улли, лучший друг Хелены, советует ей избежать празднования в грусти и одиночестве. Он предлагает провести Рождество в старомодном стиле — на ферме в деревне, среди женщин. Однако и здесь есть мужчины, для которых Рождество сулит новые возможности на старом месте. Ведь это время чудес, как никак. Картина была удостоена четырех номинаций на главную награду Финляндии, премию «Юсси», включая категории «Лучший фильм года» и «Лучшая актриса» (М.Алрот).

6.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 1 декабря 2017
Возраст 16+
Режиссер
Инари Ниеми
В ролях
Милка Алрот
Эйно Хайсканен
Нийна Копонен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Страна чудес 1 постер
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