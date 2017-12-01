Страна чудес, 2017

Муж Хелены бросил ее ради молодой девицы. Приближающееся Рождество может стать худшим в ее жизни. Улли, лучший друг Хелены, советует ей избежать празднования в грусти и одиночестве. Он предлагает провести Рождество в старомодном стиле — на ферме в деревне, среди женщин. Однако и здесь есть мужчины, для которых Рождество сулит новые возможности на старом месте. Ведь это время чудес, как никак. Картина была удостоена четырех номинаций на главную награду Финляндии, премию «Юсси», включая категории «Лучший фильм года» и «Лучшая актриса» (М.Алрот).