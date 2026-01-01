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Милка Алрот Milka Ahlroth
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Милка Алрот

Milka Ahlroth

Дата рождения
15 августа 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

На крючке 7.3
На крючке (2015)
Ракета 6.9
Ракета (2023)
Страна чудес 6.1
Страна чудес (2017)

Фильмография Милка Алрот

Ракета 6.9
Ракета Ohjus
комедия, драма 2023, Эстония / Финляндия
Смотреть трейлер
Что остается 5.1
Что остается What Remains
криминал, драма, триллер 2022, Финляндия / Гонконг / Великобритания
Страна чудес 6.1
Страна чудес Joulumaa
мелодрама, комедия 2017, Финляндия
На крючке 7.3
На крючке
драма, криминал, триллер 2015, Финляндия
Летняя пора 5.6
Летняя пора Kesäkaverit
комедия 2014, Финляндия
Запутанные корни 6.1
Запутанные корни Väärät juuret
драма 2009, Финляндия
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