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Фильмография
Милка Алрот
Milka Ahlroth
Киноафиша
Персоны
Милка Алрот
Милка Алрот
Milka Ahlroth
Дата рождения
15 августа 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
На крючке
(2015)
6.9
Ракета
(2023)
6.1
Страна чудес
(2017)
Фильмография Милка Алрот
6.9
Ракета
Ohjus
комедия, драма
2023, Эстония / Финляндия
Смотреть трейлер
5.1
Что остается
What Remains
криминал, драма, триллер
2022, Финляндия / Гонконг / Великобритания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Страна чудес
Joulumaa
мелодрама, комедия
2017, Финляндия
7.3
На крючке
драма, криминал, триллер
2015, Финляндия
5.6
Летняя пора
Kesäkaverit
комедия
2014, Финляндия
6.1
Запутанные корни
Väärät juuret
драма
2009, Финляндия
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