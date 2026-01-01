Оповещения от Киноафиши
«Кутюр»

О персоне
Фильмография
Матлеена Куусниеми
Матлеена Куусниеми
Matleena Kuusniemi
Дата рождения
24 сентября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Сорйонен
(2016)
7.3
На крючке
(2015)
7.2
Пустота
(2018)
Фильмография Матлеена Куусниеми
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2023
2018
2016
2015
2014
2008
Все
7
Фильмы
5
Сериалы
2
Сценарист
1
Актер
7
4.9
Лыжные девушки
Skimbagirls
комедия
2023, Финляндия
6
Скрипачка
Viulisti
драма
2018, Финляндия
7.2
Пустота
Tyhjiö
комедия, драма
2018, Финляндия
7.5
Сорйонен
драма, криминал, детектив
2016, Финляндия/Франция
7.3
На крючке
драма, криминал, триллер
2015, Финляндия
5.6
Летняя пора
Kesäkaverit
комедия
2014, Финляндия
6.6
Дом темных бабочек
Tummien perhosten koti / The Home of Dark Butterflies
драма
2008, Финляндия
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
