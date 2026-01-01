Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Матлеена Куусниеми Matleena Kuusniemi
Киноафиша Персоны Матлеена Куусниеми

Матлеена Куусниеми

Matleena Kuusniemi

Дата рождения
24 сентября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Сорйонен 7.5
Сорйонен (2016)
На крючке 7.3
На крючке (2015)
Пустота 7.2
Пустота (2018)

Фильмография Матлеена Куусниеми

Жанр
Год
Лыжные девушки 4.9
Лыжные девушки Skimbagirls
комедия 2023, Финляндия
Скрипачка 6
Скрипачка Viulisti
драма 2018, Финляндия
Пустота 7.2
Пустота Tyhjiö
комедия, драма 2018, Финляндия
Сорйонен 7.5
Сорйонен
драма, криминал, детектив 2016, Финляндия/Франция
На крючке 7.3
На крючке
драма, криминал, триллер 2015, Финляндия
Летняя пора 5.6
Летняя пора Kesäkaverit
комедия 2014, Финляндия
Дом темных бабочек 6.6
Дом темных бабочек Tummien perhosten koti / The Home of Dark Butterflies
драма 2008, Финляндия
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше