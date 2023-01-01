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The Darwin Awards Премия Дарвина 2006 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Премия Дарвина, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Финн Тейлор Финн Тейлор Finn Taylor
В ролях
Джозеф Файнс Джозеф Файнс Joseph Fiennes Вайнона Райдер Вайнона Райдер Winona Ryder Дэвид Аркетт Дэвид Аркетт David Arquette Тай Буррелл Тай Буррелл Ty Burrell Джош Чарльз Джош Чарльз Josh Charles Кевин Данн Кевин Данн Kevin Dunn Нора Данн Лукас Хаас Лукас Хаас Lukas Haas Том Холландер Том Холландер Tom Hollander Джуда Фридландер Джуда Фридландер Judah Friedlander
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