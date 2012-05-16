Муж двух жен, 2012

Инициатива наказуема, даже если эта инициатива – искренне сделанное доброе дело. Обычному таксисту Джону Смиту долгое время успешно удавалось жить на две семьи, но после того, как он заступился за женщину улице и угодил в больницу, все тайное стало явным. К счастью, пока что в курсе только полиция и журналисты, но Джону придется попотеть, чтобы сохранить тайну от своих возлюбленных.
Джон Смит вполне доволен тем, как сложилась его судьба. Он работает таксистом, и у него все благополучно. Но когда он вступился за несчастную женщину, то получил сполна от ее обидчиков. И все было бы не так уж плохо, если бы травмы не помешали ему появиться дома в тот же вечер. Взволнованная жена стала разыскивать пропавшего супруга с помощью полиции. Впрочем, как и вторая жена, о которой первая и не догадывается…