Муж двух жен, 2012

Джон Смит вполне доволен тем, как сложилась его судьба. Он работает таксистом, и у него все благополучно. Но когда он вступился за несчастную женщину, то получил сполна от ее обидчиков. И все было бы не так уж плохо, если бы травмы не помешали ему появиться дома в тот же вечер. Взволнованная жена стала разыскивать пропавшего супруга с помощью полиции. Впрочем, как и вторая жена, о которой первая и не догадывается…