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Run for Your Wife

Муж двух жен, 2012

2012 / Великобритания
3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Инициатива наказуема, даже если эта инициатива – искренне сделанное доброе дело. Обычному таксисту Джону Смиту долгое время успешно удавалось жить на две семьи, но после того, как он заступился за женщину улице и угодил в больницу, все тайное стало явным. К счастью, пока что в курсе только полиция и журналисты, но Джону придется попотеть, чтобы сохранить тайну от своих возлюбленных. 

  • Оригинальная театральная постановка имела большой успех и шла с марта 1983 по декабрь 1991 года в ряде лондонских театров.
  • В эпизодических ролях появляются многие актеры, сыгравшие в пьесе: Рэй Куни, Ричард Брирс, Кэрол Хоукинс, Билл Пертуи, Хелен Гилл, Бернард Криббинс. 
  • Последняя роль Фрэнсиса Мэтьюза. Актер умер 14 июня 2014 года в возрасте восьмидесяти шести лет. 
  • Последняя роль Дональда Синдена (он сыграл мужчину в автобусе). 
  • Последняя роль Фрэнка Торнтона. 
  • Последний фильм с участием Роны Андерсон, показанный в кинотеатрах. 
  • Ричард Брирс, сыгравший продавца газет, умер через пару дней после выхода фильма в прокат в Великобритании. 
  • Последняя роль Билла Пертуи. 
  • Театральные друзья сценариста и режиссера Рэя Куни сыграли камео-роли примерно за двести фунтов стерлингов, которые затем пожертвовали трем благотворительным организациям.

Джон Смит вполне доволен тем, как сложилась его судьба. Он работает таксистом, и у него все благополучно. Но когда он вступился за несчастную женщину, то получил сполна от ее обидчиков. И все было бы не так уж плохо, если бы травмы не помешали ему появиться дома в тот же вечер. Взволнованная жена стала разыскивать пропавшего супруга с помощью полиции. Впрочем, как и вторая жена, о которой первая и не догадывается…

3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 16 мая 2012
Возраст 18+
Бюджет 900 000 GBP
Режиссер
Рэй Куни
В ролях
Дэнни Дайер
Сара Хардинг
Дениз Ван Аутен
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
3.3
Оцените 10 голосов
2.7 IMDb
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Постер фильма Муж двух жен 2 постера
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