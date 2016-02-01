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Зачётный препод Зачётный препод
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Fack ju Göhte Зачётный препод 2013 / Германия
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Зачётный препод»

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fanbunga 1 февраля 2016, 12:34
Ответ на сообщение peacefrog от 06/11/2014 - 19:35:10


Среди самых феерических моментов - нарко-модернистская школьная постановка "Ромео и Джульетты"

Шикарная вещь, аплодировала стоя.Вот именно так я и вижу Р+Д. Это же чистая комедия, а никакая не трагедия.



Про кино: самое то для пятничного вечера. Сильно смешно не было, но позитива море и романтики, не сопливой, а где-то даже брутальной).

Препод зачетный и симпатишный. Или мне показалось, но вроде слегка косит на один глаз?..

Один минус - ну не бывает таких мужиков (я не в обиду никому. Т.е. бывают, конечно, но по частям, а чтобы так, всё вместе, не верю). Сказка, в общем. Если бы они все в финале хором станцевали какоенить Jai Ho, уместно бы смотрелось.
1 февраля 2016, 12:34 Ответить
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