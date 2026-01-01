Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
28 августа 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Екатеринбург, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Герой фэнтези
В каком театре играет
МТЮЗ
Театр Наций
БДТ им. Товстоногова
Развернуть
Популярные фильмы
7.1
Зона
(2006)
5.0
Переведи ее через Майдан
(2024)
4.9
Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни
(2015)
Переведи ее через Майдан
драма
2024, Россия
4.4
Слава
драма, спорт
2015, Россия
4.9
Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya
анимация, фэнтези, исторический
2015, Россия
Смотреть трейлер
4.6
Русская жертва
Russkaya zhertva
драма, военный
2008, Россия
7.1
Зона
драма
2006, Россия
Другие проекты Александр Тараньжин
16+
С любимыми не расставайтесь
Билеты
18+
Улитка на склоне
Билеты
18+
Все кончено
Билеты
Новости о Александр Тараньжин
Программиста вынуждают работать на преступную группировку в трейлере сериала KION «Технарь»
У «Первого отдела» появился серьёзный конкурент: 1 марта выходит 2 сезон «Черного солнца» — вот там будет настоящая жаришка
Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
