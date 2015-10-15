Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни - трейлер
Киноафиша Трейлеры Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни. Трейлер

Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 23 марта 2015
Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни – Знаменитый сподвижник Петра Великого, ученый и изобретатель, граф Яков Брюс – еще и колдун, и Чародей Равновесия.  Сухарева башня служит ему мастерской и лабораторией, и домом одновременно. В таинственной Сухаревой башне находятся Врата Волшебных Миров, которые охраняет Маг Равновесия. Дочь Брюса Марго и его ученик Петя становятся участниками захватывающих событий. Героям предстоит отправиться в путешествие между мирами, где их ждут удивительные и зачастую опасные приключения. Преодолеть нелегкие испытания и великие опасности детям помогут магия и самое волшебное сокровище на свете —дружба.  Выпутываться из сложных ситуаций, а иногда и попадать в них, ребятам помогает механическое разумное существо  по имени Кубик.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
коип 15 октября 2015, 22:27
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
15 октября 2015, 22:27 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.9 Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни
Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни анимация, фэнтези, исторический, 2015, Россия
Джульетта и Ромео - дополнительный трейлер 01:30
Джульетта и Ромео  дополнительный трейлер
Укради мою мечту - трейлер 01:57
Укради мою мечту  трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Одержимые. Наследие дьявола - дублированный трейлер 00:59
Одержимые. Наследие дьявола  дублированный трейлер
Девушка Миллера - trailer 02:22
Девушка Миллера  trailer
Бэмби: Лесной кошмар - teaser 01:02
Бэмби: Лесной кошмар  teaser
Вниз - трейлер 01:40
Вниз  трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер 02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше