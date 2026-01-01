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Мэттью Бирд
Мэттью Бирд Matthew Beard
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Мэттью Бирд

Matthew Beard

Дата рождения
25 марта 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Мэттью Бирда

Родился 25 марта 1989 года. Лондон, Англия, Великобритания.

Популярные фильмы

Верхний свет 7.8
Верхний свет (2014)
Игра в имитацию 7.8
Игра в имитацию (2014)
Воспитание чувств 7.4
Воспитание чувств (2009)

Фильмография Мэттью Бирда

Завещание Энн Ли 7.1
Завещание Энн Ли The Testament of Ann Lee
драма, исторический, мюзикл 2025, США / Венгрия / Швеция / Кипр
Смотреть трейлер
Совы охотятся ночью 7.2
Совы охотятся ночью
драма, криминал, детектив, мини-сериал 2024, США
Месье Спейд 6.7
Месье Спейд
драма, криминал, мини-сериал 2024, США
Смешная девчонка 7.2
Смешная девчонка
драма, комедия 2023, Великобритания
Сороки-убийцы 7.2
Сороки-убийцы
драма, криминал, детектив 2022, Великобритания
Дракула 7
Дракула
драма, ужасы, мини-сериал 2020, Великобритания
Авеню 5 6.4
Авеню 5
комедия, фантастика 2020, США
Убийство по Фрейду 7.2
Убийство по Фрейду
драма, криминал, детектив 2019, Великобритания
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