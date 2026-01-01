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Мэттью Бирд
Matthew Beard
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Персоны
Мэттью Бирд
Мэттью Бирд
Matthew Beard
Дата рождения
25 марта 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Мэттью Бирда
Родился 25 марта 1989 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
7.8
Верхний свет
(2014)
7.8
Игра в имитацию
(2014)
7.4
Воспитание чувств
(2009)
Фильмография Мэттью Бирда
7.1
Завещание Энн Ли
The Testament of Ann Lee
драма, исторический, мюзикл
2025, США / Венгрия / Швеция / Кипр
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Совы охотятся ночью
драма, криминал, детектив, мини-сериал
2024, США
6.7
Месье Спейд
драма, криминал, мини-сериал
2024, США
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Смешная девчонка
драма, комедия
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7.2
Сороки-убийцы
драма, криминал, детектив
2022, Великобритания
7
Дракула
драма, ужасы, мини-сериал
2020, Великобритания
6.4
Авеню 5
комедия, фантастика
2020, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.2
Убийство по Фрейду
драма, криминал, детектив
2019, Великобритания
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