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Мэттью Бирд
Мэттью Бирд
Matthew Beard
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Мэттью Бирд
Matthew Beard
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Дата рождения
25 марта 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
185 см
Биография Мэттью Бирда
Родился 25 марта 1989 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Мэттью Бирда
Медовый месяц
триллер, фантастика
2018, США
5.0
Вечеринка только начинается
комедия, драма
2018, Великобритания
6.0
Игра в имитацию
триллер, биография, драма
2014, США
7.0
Верхний свет
спектакль
2014, Великобритания
7.0
Чат
драма, триллер
2010, Великобритания
6.0
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