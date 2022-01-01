Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
На гребне волны
На гребне волны, 2015: актеры и роли
Point Break
На гребне волны
2015 / США / Германия / Китай
Трейлер
7.1
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
На гребне волны, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эриксон Кор
Ericson Core
В ролях
Тереза Палмер
Teresa Palmer
Люк Брейси
Luke Bracey
Рэй Уинстон
Ray Winstone
Эдгар Рамирес
Edgar Ramirez
Делрой Линдо
Delroy Lindo
Боджесси Кристофер
Bojesse Christopher
Тобиас Зантельман
Tobias Santelmann
Макс Тириот
Max Thieriot
Джеймс ЛеГрос
James LeGros
Клеменс Шик
Clemens Schick
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу