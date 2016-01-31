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На гребне волны На гребне волны
Киноафиша Фильмы На гребне волны Отзывы о фильме «На гребне волны»
Point Break На гребне волны 2015 / США / Германия / Китай
7.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «На гребне волны»

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Наша рецензия

Гонки по вертикали  (а также по горизонтали, по диагонали и вверх тормашками) То, что соорудил Эриксон Кор, оператор первого «Форсажа», «Сорвиголовы» и еще целого ряда картин, а также местами режиссер (как-бы-ремейк «На гребне волны» – его второй фильм, если не считать телевизионных опусов), – более чем впечатляет с точки зрения спортэкстрима. Вот парни несутся на сноуборде со скольких-то-там-километровой горы. Вот парни оседлывают двадцати-…

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Stranger 31 января 2016, 23:00
В целом отличный фильм, Уступает шедевральному оригиналу в душевности отношений героев и глубине идеи о свободе, больше уделяя внимания экстриму и крышесносным съемкам. Идея заложенная в фильме по моему мнению сомнительного качества, сценарист в этом плане подкачал, реально ересь какую-то наворотил чтобы соединить в целое набор отличных сюжетов об экстремальном спорте. Пожалуй лучших съемок экстрима я не видел. Любителям рекомендую идти.



7/10
31 января 2016, 23:00 Ответить
lisochka 31 января 2016, 23:00
Классный фильм! Смотрелся на одном дыхании! Главарь банды просто покорил своей игрой!Спецэффекты на высоком уровне!

Вначале очень понравилась идея и смысл всех деяний банды, но правда потом их уже стало заносить!

В целом фильм понравился! Очень советую! 8 из 10.
31 января 2016, 23:00 Ответить
Alessia 31 января 2016, 23:00
Фильм очень понравился! И если сама идея фильма вызывает некоторые вопросы, то зрелищность и красота картинки просто 100 баллов! В этом фильме не надо пытаться понять смысл увиденного, нужно просто наслаждаться красотой природы и экстремальных видов спорта:)
31 января 2016, 23:00 Ответить
Swi4e1 31 января 2016, 23:00
Хороший фильм. Пейзажи превосходные. 8/10
31 января 2016, 23:00 Ответить
olafson 31 января 2016, 23:00
Пустой фильм. Ни души,ни толковой идеи,ни даже суперсъемок,при таком-то бюджете. Актерская игра слабая. Одним словом - дерьмейк великого фильма.

31 января 2016, 23:00 Ответить
Day55 31 января 2016, 23:00
Оценка
Ваууууууу!!! Потрясный фильм, понравится тем кто любит экстрим, захватывающие пейзажи и драйв драйв драйв!!!✊ ✊ ✊
31 января 2016, 23:00 Ответить
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