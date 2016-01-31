Наша рецензия

Гонки по вертикали (а также по горизонтали, по диагонали и вверх тормашками) То, что соорудил Эриксон Кор, оператор первого «Форсажа», «Сорвиголовы» и еще целого ряда картин, а также местами режиссер (как-бы-ремейк «На гребне волны» – его второй фильм, если не считать телевизионных опусов), – более чем впечатляет с точки зрения спортэкстрима. Вот парни несутся на сноуборде со скольких-то-там-километровой горы. Вот парни оседлывают двадцати-…