Это не так просто. Озэки говорил о балансе. Но дело не в том, чтобы рисковать жизнью ради личной выгоды. Речь о том, чтобы стать частью чего-то гораздо большего, чем мы сами. Восьмёрка чтит основные силы Земли. И Озэки хотел завершить Восьмёрку, чтобы вернуть внимание мира к красоте этой планеты. К тому факту, что она умирает. Мы должны отдавать больше, чем брать, если хотим остановить разрушение того места, которое даёт нам жизнь. Вот путь, по которому мы идём. Вот что мы ищем. Вот чему мы следуем. Мы здесь не ради просветления, не чтобы найти нирвану. Мы здесь, чтобы попытаться спасти это место, став одним с ним. И для этого нужно полностью отпустить своё «я». Совсем. Обратного пути нет. Так что иди, куда сердце поведёт, Юта. И если ты на нашем пути, возможно, мы увидимся на рассвете.