[Юта пытается схватить Бодхи, но падает вслед за ним]
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Johnny UtahЯ верю, что, как и я, люди за этими ограблениями — экстремальные спортсмены, которые используют свои навыки, чтобы взорвать международный финансовый рынок. И им плевать, кто при этом пострадает.
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BodhiЕсли дерево упало в лесу, и никто не выложил это на Ютуб, значит ли это, что оно вообще упало?
Pappas[указывает на ураган]Но серфил ли ты когда-нибудь на чём-то таком?
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Johnny UtahТак мы собираемся прыгнуть с горы и достичь нирваны?
BodhiЭто не так просто. Озэки говорил о балансе. Но дело не в том, чтобы рисковать жизнью ради личной выгоды. Речь о том, чтобы стать частью чего-то гораздо большего, чем мы сами. Восьмёрка чтит основные силы Земли. И Озэки хотел завершить Восьмёрку, чтобы вернуть внимание мира к красоте этой планеты. К тому факту, что она умирает. Мы должны отдавать больше, чем брать, если хотим остановить разрушение того места, которое даёт нам жизнь. Вот путь, по которому мы идём. Вот что мы ищем. Вот чему мы следуем. Мы здесь не ради просветления, не чтобы найти нирвану. Мы здесь, чтобы попытаться спасти это место, став одним с ним. И для этого нужно полностью отпустить своё «я». Совсем. Обратного пути нет. Так что иди, куда сердце поведёт, Юта. И если ты на нашем пути, возможно, мы увидимся на рассвете.
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Bodhi[Юте]Я тебя помню. Твою репутацию. Больше яйца, чем таланта. Говорили, может, поэтому ты так хорош — потому что не знаешь страха. Но то, что я видел на той волне вчера, было иначе. Тебе не хватало уважения. Не было... связи. Не было красоты.
BodhiТы не поймёшь. Мы меняем правила. Мы возвращаем. Как только этого мальчишку убили на твоём участке, ты бросил жизнь. Ты отвернулся из-за того, что сделал кто-то другой. Ты продавал энергетики? Ладно. Это не мне судить. Но ты позволил кому-то другому решать, куда пойдёт твоя жизнь. Это я осуждаю.
BodhiЗначит, у тебя всё чётко, а на всех остальных плевать, что они пытаются? Вот и всё?
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BodhiГотов начать говорить о том, чтобы вернуть долг? Она даёт. Мы берём. А потом приносим ей дары.