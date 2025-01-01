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Киноафиша Фильмы На гребне волны Цитаты из фильма На гребне волны

Цитаты из фильма На гребне волны

Джонни Юта [из трейлера] Бодхи, ты вообще понимаешь, сколько людей ты убил? Сколько законов нарушил?
Бодхи [с презрением] Единственный закон, который важен — это закон тяготения.
Джонни Юта [Бодхи падает со скалы] СТОП!
[Юта пытается схватить Бодхи, но падает вслед за ним]
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Johnny Utah Я верю, что, как и я, люди за этими ограблениями — экстремальные спортсмены, которые используют свои навыки, чтобы взорвать международный финансовый рынок. И им плевать, кто при этом пострадает.
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Bodhi Если дерево упало в лесу, и никто не выложил это на Ютуб, значит ли это, что оно вообще упало?
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Johnny Utah Ты собираешься украсть это
Bodhi Нет, мы собираемся вернуть это
Bodhi Мы должны отдавать больше, чем берём
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[повторяющаяся реплика]
Несколько персонажей Братан.
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Instructor Hall Грязно — это наше дело.
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Johnny Utah Они верят, что их моральные крестовые походы ради великой цели
Pappas [пренебрежительно] Каждый преступник уверен, что делает это во имя высшей цели
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Pappas Ты когда-нибудь серфил?
Johnny Utah Да.
Pappas [указывает на ураган] Но серфил ли ты когда-нибудь на чём-то таком?
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Johnny Utah Так мы собираемся прыгнуть с горы и достичь нирваны?
Bodhi Это не так просто. Озэки говорил о балансе. Но дело не в том, чтобы рисковать жизнью ради личной выгоды. Речь о том, чтобы стать частью чего-то гораздо большего, чем мы сами. Восьмёрка чтит основные силы Земли. И Озэки хотел завершить Восьмёрку, чтобы вернуть внимание мира к красоте этой планеты. К тому факту, что она умирает. Мы должны отдавать больше, чем брать, если хотим остановить разрушение того места, которое даёт нам жизнь. Вот путь, по которому мы идём. Вот что мы ищем. Вот чему мы следуем. Мы здесь не ради просветления, не чтобы найти нирвану. Мы здесь, чтобы попытаться спасти это место, став одним с ним. И для этого нужно полностью отпустить своё «я». Совсем. Обратного пути нет. Так что иди, куда сердце поведёт, Юта. И если ты на нашем пути, возможно, мы увидимся на рассвете.
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Bodhi [Юте] Я тебя помню. Твою репутацию. Больше яйца, чем таланта. Говорили, может, поэтому ты так хорош — потому что не знаешь страха. Но то, что я видел на той волне вчера, было иначе. Тебе не хватало уважения. Не было... связи. Не было красоты.
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Instructor Hall Ты хочешь сказать, что это про просветление?
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Pappas Не уверен, заметил ты это или нет, но то, что произошло — преступление
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Samsara Природа всегда найдёт способ заставить тебя почувствовать себя маленьким.
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Bodhi В жизни есть вещи, на которые я не иду на компромисс.
Johnny Utah Нет, у меня складывается впечатление, что ты почти ни в чём не идёшь на компромисс.
Bodhi Стараюсь не идти. Но мир — довольно х#вовый, и мне в нём жить.
Johnny Utah Так ты живёшь вне системы?
Bodhi Нет. Мы живём на ней. Просто на своих условиях.
Johnny Utah Каких условиях?
Bodhi Ты не поймёшь. Мы меняем правила. Мы возвращаем. Как только этого мальчишку убили на твоём участке, ты бросил жизнь. Ты отвернулся из-за того, что сделал кто-то другой. Ты продавал энергетики? Ладно. Это не мне судить. Но ты позволил кому-то другому решать, куда пойдёт твоя жизнь. Это я осуждаю.
Bodhi Значит, у тебя всё чётко, а на всех остальных плевать, что они пытаются? Вот и всё?
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Bodhi Готов начать говорить о том, чтобы вернуть долг? Она даёт. Мы берём. А потом приносим ей дары.
Johnny Utah Какие дары?
Bodhi Та шахта внизу высасывает из неё золото уже больше двадцати лет. Мы собираемся вернуть ей часть этого. Прах к праху, пыль к пыли, брат. Исток к истоку.
Johnny Utah Ты собираешься украсть его?
Bodhi Нет. Мы его освободим.
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Johnny Utah Я понимаю, ладно? Люди губят этот мир. И если ты хочешь что-то изменить, нужно найти другой путь!
Bodhi Мир горит! Посмотри вокруг! Есть у тебя лучший план?
Johnny Utah Здесь сотня вариантов, как всё может пойти к черт###, чувак. Взрывчатка — это черта, за которую не перейти назад.
Bodhi Вот в чём разница между нами. Ты видишь только границы. А мы видим правду.
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Pappas Пора выбрать, на чьей ты стороне.
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