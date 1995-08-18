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Алекса Дейвис

Alexa Davies
Алекса Дейвис
Алекса Дейвис Alexa Davies
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Дата рождения
18 августа 1995
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Рил, Уэльс, Великобритания
Рост
160 см
Биография Алексы Дейвис

Родилась 18 августа 1995 года. Рил, Уэльс, Великобритания.

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