Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алекса Дейвис
Алекса Дейвис
Alexa Davies
О персоне
Фильмография
Алекса Дейвис
Alexa Davies
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 августа 1995
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Рил, Уэльс, Великобритания
Рост
160 см
Биография Алексы Дейвис
Родилась 18 августа 1995 года. Рил, Уэльс, Великобритания.
Развернуть
Related video
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила