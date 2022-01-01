Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Чужие похороны
Чужие похороны, 1996: актеры и роли
The Pallbearer
Чужие похороны
1996 / США
4.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Чужие похороны, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мэтт Ривз
Matt Reeves
В ролях
Дэвид Швиммер
David Schwimmer
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Майкл Рапапорт
Michael Rapaport
Тони Коллетт
Toni Collette
Кэрол Кейн
Carol Kane
Майкл Вартан
Michael Vartan
Битти Шрэм
Bitty Schram
Элизабет Франц
Elizabeth Franz
Джин Де Баэр
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь