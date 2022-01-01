Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
71
71, 2014: актеры и роли
71
71
2014 / Великобритания
Трейлер
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
71, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Деманж
Yann Demange
В ролях
Джек О’Коннелл
Jack O'Connell
Шон Харрис
Sean Harris
Сэм Рид
Sam Reid
Пол Андерсон
Paul Anderson
Сэм Хэзелдайн
Sam Hazeldine
Чарли Мерфи
Charlie Murphy
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»