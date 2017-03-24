«Скрижали судьбы»: Рецензия Киноафиши

Приговорена за любовь

«Скрижали судьбы», снятая по одноименному роману Себастьяна Барри, – жестокая и прекрасная драма, рассказывающая о красоте, способной свети с ума, и слепой, одержимой любви. Трагичная по своей сути, эта картина об одной сломленной судьбе – Розанны Макналти. Когда-то молодая и красивая, она искала убежища от войны в родном городке, невольно очаровывая мужские сердца своим смелым и открытым взглядом. Но сейчас, Розанна – старая женщина, вся белая, будто отчистившаяся от прошлого, с блестящими бледно-голубыми глазами, которая живёт в психиатрической больнице. Возможно, она так бы и растворилась во времени и забытье, если бы не новый врач, заинтересовавшийся её загадочной историей, записанной между строк старой библии.

Кадр из фильма «Скрижали судьбы»

Джим Шеридан, кажется, возвращается к размышлениям о многогранной, противоречивой любви «Братьев» 2009 года, когда любовь гремит с такой же силой и безжалостностью, как и окружающая героев война. В «Скрижалях» молодая Розанна стала предметом вожделения сразу нескольких мужчин, не способных и мысли допустить, что она может не принадлежать им. Зажатая в любовном круге между архиепископом, грузчиком, коллаборационистом и лётчиком, героиня стала их богиней и жертвой, над которой почти каждый триумфально продемонстрировал свою власть. Желание обладать, телесно и духовно, на протяжении всего действия безмолвно висит над головами героев, разжигая страсть и иссушая умы.

Кадр из фильма «Скрижали судьбы»

Под бесконечно печальную и мечтательную «Лунную сонату» режиссёр беспристрастно наблюдает за грехом «искушающей красоты» и следующим от этого общественным наказанием Розанны, ставшей мученицей социальных норм своего времени. Как и любая провинция, город главной героини не потерпел посягательств на вечную унифицированность, и «казнил» бесстыдницу за смелость мыслей и поступков. И такие слова, как «Всё будет хорошо» и «Мы позаботимся о вас» здесь прозвучали как приговор.

Кадр из фильма «Скрижали судьбы»

Именно этот контекстный смысл обнаруживаешь за невероятной любовной историей, такой разрушительной силы, что после неё не осталось ничего… Кроме крошечной «Книги Роуз», заполненной мелкими чернильными строками, высушенными цветами и болезненными рисунками. На этом, безусловно, держится вся тайная прелесть картины, интригующая и возбуждающая сознание, подкупающая и отталкивающая. Немалую символичную роль в «Скрижалях» сыграли цвета (зеленый, бордовый, синий, красный), яркие и холодные, контрастирующие на фоне тусклых видов морского побережья. И, конечно, музыка, медленно переливающаяся из сцены в сцену, превращая напряжение в сюжетную константу.

Кадр из фильма «Скрижали судьбы»

Но главная эмоция этого фильма, конечно, на героине Руни Мары, которую актриса сумела вывести на уровень вечных духовных пришельцев, оказавшихся не в тех пространственно-временных условиях. Её игра, то предельно скупая, то невероятно богатая, не оставляет беспристрастным и нещадно вовлекает в трагедию. Также как и Ванесса Редгрейв, с её потерянным взглядом и дрожащими губами.

«Скрижали судьбы» терпкое и богатое на вкусы кино, с невероятной историей и прекрасной визуальной реализацией. Фильм, рассказывающий о страдании и всепрощающей любви, способен как воодушевить, так и вогнать в печаль. Но точно не оставит равнодушным.

Инна Син

В российском прокате с 23 марта 2017 года

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