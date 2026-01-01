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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Кэтерин Кассаветис
Katherine Cassavetes
Киноафиша
Персоны
Кэтерин Кассаветис
Кэтерин Кассаветис
Katherine Cassavetes
Дата рождения
24 июня 1906
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
29 марта 1983
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Женщина не в себе
(1974)
Фильмография Кэтерин Кассаветис
8.1
Женщина не в себе
A Woman Under the Influence
драма
1974, США
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