Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Женщина не в себе Женщина не в себе
Киноафиша Фильмы Женщина не в себе Женщина не в себе, 1974: актеры и роли
A Woman Under the Influence Женщина не в себе 1974 / США
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Женщина не в себе, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Кассаветис Джон Кассаветис John Cassavetes
В ролях
Питер Фальк Питер Фальк Peter Falk Джина Роулендс Джина Роулендс Gena Rowlands Фред Дрэйпер Фред Дрэйпер Fred Draper Леди Роулендс Lady Rowlands Кэтерин Кассаветис Katherine Cassavetes Мэттью Лаборто Matthew Labyorteaux Мэттью Кэссел
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Приложение киноафиши