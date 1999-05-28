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Фильмография
Леди Роулендс
Lady Rowlands
Киноафиша
Персоны
Леди Роулендс
Леди Роулендс
Lady Rowlands
Дата рождения
12 апреля 1904
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
28 мая 1999
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Женщина не в себе
(1974)
Фильмография Леди Роулендс
8.1
Женщина не в себе
A Woman Under the Influence
драма
1974, США
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