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Леди Роулендс Lady Rowlands
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Леди Роулендс

Lady Rowlands

Дата рождения
12 апреля 1904
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
28 мая 1999
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Женщина не в себе 8.1
Женщина не в себе (1974)

Фильмография Леди Роулендс

Женщина не в себе 8.1
Женщина не в себе A Woman Under the Influence
драма 1974, США
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