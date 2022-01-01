Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Анн Фонтен
Анн Фонтен
Anne Fontaine
О персоне
Фильмография
Анн Фонтен
Anne Fontaine
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 июля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Люксембург, Люксембург
Биография Анн Фонтен
Развернуть
Фильмография Анн Фонтен
Ночной конвой
триллер, драма
2019, Франция
4.0
Белоснежка. Сказка для взрослых
комедия, драма, фэнтези
2019, Франция / Бельгия
5.0
Другая Бовари
драма
2014, Франция
6.0
Тайное влечение
драма
2013, Франция / Австралия
5.0
Мой самый страшный кошмар
комедия, мелодрама
2011, Франция
6.0
Девушка из Монако
комедия, драма
2008, Франция
6.0
Коко до Шанель
биография
2008, Франция
7.0
Натали
драма
2003, Франция
5.0
Все фильмы
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все