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Киноафиша Фильмы Другая Бовари Цитаты из фильма Другая Бовари

Цитаты из фильма Другая Бовари

Martin Joubert [тайно наблюдая, как Джемма видится с местным] Это всё плохо кончится
Martin Joubert Жизнь порой подражает искусству
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