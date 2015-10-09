Клетка
– Владелец ломбарда женится на девушке, годящейся ему в дочери, чтобы продемонстрировать свое благородство и потешить тщеславие. Казалось бы, обычная бытовая история. Однако отсутствие любви не просто делает этот брак несчастным, но и становится причиной настоящей психологической тирании и войны, разворачивающейся как между супругами, так и внутри каждого из них.
И конечно, Петербург Достоевского, который не утрачивает актуальности сегодня.
Рекомендую смотреть на большом экране.
И конечно, Петербург Достоевского, который не утрачивает актуальности сегодня.
Рекомендую смотреть на большом экране.
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