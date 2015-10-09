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Клетка - трейлер
Киноафиша Трейлеры Клетка. Трейлер

Клетка. Трейлер

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Дата публикации: 29 июля 2015
Клетка – Владелец ломбарда женится на девушке, годящейся ему в дочери, чтобы продемонстрировать свое благородство и потешить тщеславие. Казалось бы, обычная бытовая история. Однако отсутствие любви не просто делает этот брак несчастным, но и становится причиной настоящей психологической тирании и войны, разворачивающейся как между супругами, так и внутри каждого из них.
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Надежда 9 октября 2015, 16:21
Великолепный фильм! Игра актеров, режиссура, художественная постановка!

И конечно, Петербург Достоевского, который не утрачивает актуальности сегодня.

Рекомендую смотреть на большом экране.
9 октября 2015, 16:21 Ответить
Надежда 9 октября 2015, 16:21
Великолепный фильм! Игра актеров, режиссура, художественная постановка!

И конечно, Петербург Достоевского, который не утрачивает актуальности сегодня.

Рекомендую смотреть на большом экране.
9 октября 2015, 16:21 Ответить
Федор1978Федор 24 октября 2015, 01:37
Ужас !! Зачем снимать такую ересь ! Нет там никакой игры актеров, везде перебор и наигрыш! В топку такое кино!
24 октября 2015, 01:37 Ответить
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