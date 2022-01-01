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Клетка
Клетка, 2015: актеры и роли
Клетка
2015 / Россия
Трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Клетка, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Элла Архангельская
В ролях
Даниил Спиваковский
Daniil Spivakovsky
Елена Радевич
Михаил Горевой
Дмитрий Нагиев
Евгений Кулаков
Ирина Рахманова
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