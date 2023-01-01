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Евгений Кулаков
Евгений Кулаков
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Евгений Кулаков

Дата рождения
17 августа 1980
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Москва, СССР

Биография Евгений Кулаков

Евгений Кулаков родился 17 августа 1980 года в Москве. Образование получил в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина под началом Александра Ширвиндта. В 2001 году стал актером Московского театра «Эрмитаж». За годы на подмостках снискал признание критиков и репутацию ведущего исполнителя театра. Широкую известность Кулакову принесла одна из главных ролей в сериале «Студенты» — он сыграл Женю Королева. Также на счету актера роли в известном фильме «Питер FM» (2006), сериалах «След», «Воронины», «Физрук», «Метод» и других проектах. Вел на телеканале «Культура» передачу «Пряничный домик». Женат на Ольге Бужор, у пары двое детей. В сентябре вместе с сыном, который страдает ДЦП, переехал в Израиль.

Популярные фильмы

Клетка 6.1
Клетка (2015)
Танки грязи не боятся 0.0
Танки грязи не боятся (2012)
След 0.0
След (2007)

Фильмография Евгений Кулаков

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 1 Сериалы 3 Актер 4
Клетка 6.1
Клетка
триллер 2015, Россия
Смотреть трейлер
Онлайн
Танки грязи не боятся
Танки грязи не боятся
комедия, приключения, военный 2012, Россия
СОБР
СОБР
боевик 2012, Россия
След
След
детектив, криминал 2007, Россия
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