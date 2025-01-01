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Киноафиша Фильмы Гений Цитаты из фильма Гений

Цитаты из фильма Гений

Aline Bernstein Меня больше не существует. Меня вычеркнули.
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Maxwell Evarts Perkins [разговаривает с женой из телефонной будки] Хирург сказал, что его мозг был полон опухолей. Бесчисленных опухолей. Вот это слово он и использовал — «бесчисленных». Думаю, Тому бы это понравилось. Ничего сделать нельзя, понимаешь. Врач сказал, что осталось всего несколько недель. Может прийти в сознание, но скорее всего нет.
Maxwell Evarts Perkins Нет, ты останься с Нэнси. Ты останься с Нэнси. Тебе нужно, понимаешь, подготовить её. Она всегда любила Тома больше всех. Кстати, множественное число от «бесчисленных» — «бесчисленные».
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Aline Bernstein Ты даже не представляешь, через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться здесь — чтобы смотреть на тебя и... ничего не чувствовать.
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Maxwell Evarts Perkins Бог поможет тому, кто тебя полюбит, Том. Потому что при всех твоих разговорах и миллионах красивых слов ты понятия не имеешь, что значит быть живым. Смотреть в глаза другому человеку и чувствовать боль за него. Надеюсь, однажды ты это поймёшь. И тогда, может быть, все твои слова будут стоить пяти слов Скотта.
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Берта Перкинс [о рукописи] Это очень длинный абзац.
Максвелл Эвартс Перкинс Он начался четыре страницы назад.
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Maxwell Evarts Perkins Представьте, что вы читатель. Вы гуляете по книжному магазину, вокруг много книг, и вы видите книгу под названием «Тримальхио в Вест-Эгге» и книгу под названием «Великий Гэтсби». Какую вы возьмёте?
Thomas Wolfe Гэтсби!
Maxwell Evarts Perkins Вот почему Скотт изменил своё первоначальное название. Он понимал, что нужно добавить больше сути.
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Maxwell Evarts Perkins Чтобы стать романистом, нужно выбирать. Нужно формировать и лепить.
Thomas Wolfe Почему?
Maxwell Evarts Perkins Потому что мы работаем уже два года, а книга всего на сто страниц короче!
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Thomas Wolfe Некоторые книги должны быть длинными, понимаешь! Слава богу, Толстой с тобой не встречался. Иначе у нас был бы этот великий роман "Война и Ничего".
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Maxwell Evarts Perkins Ты слишком молод, чтобы быть влюблённым.
Bertha Perkins А сколько надо лет?
Maxwell Evarts Perkins Сорок.
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[последние слова]
Thomas Wolfe [Макс читает прощальное письмо Тома] Дорогой Макс, у меня есть предчувствие, и я хотел написать тебе эти слова. Я совершил долгое путешествие и побывал в странной стране, видел темного человека очень близко. И я не думаю, что сильно боялся его. Но я отчаянно хочу жить. Я хочу увидеть тебя снова. Потому что внутри такая невозможная боль и сожаление обо всём, что я никогда не смогу тебе сказать, обо всей работе, которую мне предстоит сделать. Кажется, что передо мной открыто огромное окно в жизнь. И если я пройду через это, я надеюсь на Бога, что стану лучше и смогу соответствовать тебе. Но больше всего я хотел сказать тебе: что бы ни случилось, я всегда буду чувствовать к тебе то же, что и в тот ноябрьский день, когда ты встретил меня у лодки, и мы поднялись на крышу здания, а внизу была вся эта странность, слава и мощь жизни. Всегда твой, Том.
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Thomas Wolfe Извини, что я недостаточно приличный для твоих изысканных ужинов и прекрасных друзей, но прежде чем тащить меня в сарай, тебе стоит посмотреть, кто тут преподаёт урок. Я должен вырасти таким, как ты?
Maxwell Evarts Perkins Нет, Том, но ты должен вырасти.
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Thomas Wolfe С кем лучше поговорить? С человеком, который создал нечто бессмертное. Чем дальше, тем больше меня это тревожит. «Наследие». Будет ли кому-то интересно творчество Томаса Вулфа через сто лет? Через десять? Когда я был молод, я задавал себе этот вопрос каждый день.
F. Scott Fitzgerald Я тоже раньше каждый день себя так мучил. А теперь спрашиваю: «Смогу ли я написать хотя бы одно хорошее предложение?»
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Thomas Wolfe [смотрит на книги на полке в кабинете Перкинса] Это все ваши авторы?
Maxwell Evarts Perkins Не Толстой.
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Thomas Wolfe Так я снова тебя разочаровал.
Maxwell Evarts Perkins Да, очень сильно.
Thomas Wolfe Ну, извини, что я недостаточно приличен для твоих пышных приёмов и твоих замечательных друзей. Но прежде чем ты потащишь меня в чулан, думаю, тебе стоит взглянуть, кто именно даёт урок. Мне что, надо вырасти таким, как ты?
Maxwell Evarts Perkins Нет, Том, но ты должен вырасти.
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Thomas Wolfe [берёт свои огромные рукописи и протягивает руку Перкинсу, чтобы попрощаться]
Maxwell Evarts Perkins Мистер Вулф, мы собираемся опубликовать вашу книгу.
Thomas Wolfe [смотрит на него с недоверием] Ха!
Maxwell Evarts Perkins Если вы не возражаете.
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Thomas Wolfe [Максу Перкинсу] До встречи с тобой у меня не было настоящих друзей.
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Maxwell Evarts Perkins [смотрит на три ящика с рукописью новой книги Томаса Вулфа] Это — «Время и река»? Отлично. Теперь иди домой и выспись.
Thomas Wolfe Я... я...
Maxwell Evarts Perkins Дай мне прочесть.
Thomas Wolfe Прочти, пожалуйста, с добротой.
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Aline Bernstein Я ещё не решил, кого собираюсь пристрелить. Тома, себя или тебя. Есть предложения?
Maxwell Evarts Perkins Самоубийство — слишком кардинально, а убить Тома толку мало, так что, похоже, остаюсь я.
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Thomas Wolfe К черту Флобера и Генри Джеймса.
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[первые реплики]
John Wheelock [бросает рукопись на стол] Стоит прочесть это.
Maxwell Evarts Perkins Только скажи, что с двойным интервалом.
John Wheelock Не повезло.
Maxwell Evarts Perkins Откуда у тебя?
John Wheelock Женщина по имени Алин Бернстайн. Сценограф? Автор — её подопечный. Все остальные издатели уже отвергли это.
Maxwell Evarts Perkins Стоит ли?
John Wheelock Стоит? Нет. Но это уникально.
Maxwell Evarts Perkins Быстрый взгляд.
John Wheelock Спасибо, Макс. Я тебе обязан.
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Thomas Wolfe [рука на рукописи, словно клятва] У меня сердце кровоточит, когда что-то из этого уходит. Но, видимо, или сдохнуть, или глотать пилу.
Maxwell Evarts Perkins Ты вырвал слова прямо изо рта.
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Thomas Wolfe В последний раз, когда я видел отца, я стоял у окна поезда, когда уезжал на север в колледж. Он становился всё меньше и меньше, пока мы не отъехали так далеко, что я его больше не видел. Этот поезд увёз меня в мою жизнь; за холмы и через реки. И реки всегда текут. Иногда они уносят меня от отца, а иногда возвращают обратно к его двери. Я должен доказать, что могу сделать это сам.
Maxwell Evarts Perkins Тогда докажи.
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Thomas Wolfe [появился без предупреждения] Скотт! Я знаю, это было давно, но извини. Я был настоящим зверем. Не стал бы винить тебя, если бы ты захлопнул передо мной дверь. Ты не представляешь, как мне жаль, что я так говорил с тобой и Зельдой. Пожалуйста, скажи, что простишь меня.
F. Scott Fitzgerald Веришь или нет, но я тоже не раз бывал пьяным.
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Thomas Wolfe Они — девушки лёгкого поведения. Это не считается.
Maxwell Evarts Perkins Считается.
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