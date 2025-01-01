[последние слова]

[Макс читает прощальное письмо Тома]

Дорогой Макс, у меня есть предчувствие, и я хотел написать тебе эти слова. Я совершил долгое путешествие и побывал в странной стране, видел темного человека очень близко. И я не думаю, что сильно боялся его. Но я отчаянно хочу жить. Я хочу увидеть тебя снова. Потому что внутри такая невозможная боль и сожаление обо всём, что я никогда не смогу тебе сказать, обо всей работе, которую мне предстоит сделать. Кажется, что передо мной открыто огромное окно в жизнь. И если я пройду через это, я надеюсь на Бога, что стану лучше и смогу соответствовать тебе. Но больше всего я хотел сказать тебе: что бы ни случилось, я всегда буду чувствовать к тебе то же, что и в тот ноябрьский день, когда ты встретил меня у лодки, и мы поднялись на крышу здания, а внизу была вся эта странность, слава и мощь жизни. Всегда твой, Том.