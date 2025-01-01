Maxwell Evarts Perkins[разговаривает с женой из телефонной будки]Хирург сказал, что его мозг был полон опухолей. Бесчисленных опухолей. Вот это слово он и использовал — «бесчисленных». Думаю, Тому бы это понравилось. Ничего сделать нельзя, понимаешь. Врач сказал, что осталось всего несколько недель. Может прийти в сознание, но скорее всего нет.
Maxwell Evarts PerkinsНет, ты останься с Нэнси. Ты останься с Нэнси. Тебе нужно, понимаешь, подготовить её. Она всегда любила Тома больше всех. Кстати, множественное число от «бесчисленных» — «бесчисленные».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aline BernsteinТы даже не представляешь, через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться здесь — чтобы смотреть на тебя и... ничего не чувствовать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maxwell Evarts PerkinsБог поможет тому, кто тебя полюбит, Том. Потому что при всех твоих разговорах и миллионах красивых слов ты понятия не имеешь, что значит быть живым. Смотреть в глаза другому человеку и чувствовать боль за него. Надеюсь, однажды ты это поймёшь. И тогда, может быть, все твои слова будут стоить пяти слов Скотта.
Maxwell Evarts PerkinsПредставьте, что вы читатель. Вы гуляете по книжному магазину, вокруг много книг, и вы видите книгу под названием «Тримальхио в Вест-Эгге» и книгу под названием «Великий Гэтсби». Какую вы возьмёте?
Thomas Wolfe[Макс читает прощальное письмо Тома]Дорогой Макс, у меня есть предчувствие, и я хотел написать тебе эти слова. Я совершил долгое путешествие и побывал в странной стране, видел темного человека очень близко. И я не думаю, что сильно боялся его. Но я отчаянно хочу жить. Я хочу увидеть тебя снова. Потому что внутри такая невозможная боль и сожаление обо всём, что я никогда не смогу тебе сказать, обо всей работе, которую мне предстоит сделать. Кажется, что передо мной открыто огромное окно в жизнь. И если я пройду через это, я надеюсь на Бога, что стану лучше и смогу соответствовать тебе. Но больше всего я хотел сказать тебе: что бы ни случилось, я всегда буду чувствовать к тебе то же, что и в тот ноябрьский день, когда ты встретил меня у лодки, и мы поднялись на крышу здания, а внизу была вся эта странность, слава и мощь жизни. Всегда твой, Том.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas WolfeИзвини, что я недостаточно приличный для твоих изысканных ужинов и прекрасных друзей, но прежде чем тащить меня в сарай, тебе стоит посмотреть, кто тут преподаёт урок. Я должен вырасти таким, как ты?
Thomas WolfeС кем лучше поговорить? С человеком, который создал нечто бессмертное. Чем дальше, тем больше меня это тревожит. «Наследие». Будет ли кому-то интересно творчество Томаса Вулфа через сто лет? Через десять? Когда я был молод, я задавал себе этот вопрос каждый день.
F. Scott FitzgeraldЯ тоже раньше каждый день себя так мучил. А теперь спрашиваю: «Смогу ли я написать хотя бы одно хорошее предложение?»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Wolfe[смотрит на книги на полке в кабинете Перкинса]Это все ваши авторы?
Thomas WolfeНу, извини, что я недостаточно приличен для твоих пышных приёмов и твоих замечательных друзей. Но прежде чем ты потащишь меня в чулан, думаю, тебе стоит взглянуть, кто именно даёт урок. Мне что, надо вырасти таким, как ты?
Thomas WolfeВ последний раз, когда я видел отца, я стоял у окна поезда, когда уезжал на север в колледж. Он становился всё меньше и меньше, пока мы не отъехали так далеко, что я его больше не видел. Этот поезд увёз меня в мою жизнь; за холмы и через реки. И реки всегда текут. Иногда они уносят меня от отца, а иногда возвращают обратно к его двери. Я должен доказать, что могу сделать это сам.
Thomas Wolfe[появился без предупреждения]Скотт! Я знаю, это было давно, но извини. Я был настоящим зверем. Не стал бы винить тебя, если бы ты захлопнул передо мной дверь. Ты не представляешь, как мне жаль, что я так говорил с тобой и Зельдой. Пожалуйста, скажи, что простишь меня.