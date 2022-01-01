Любовь до востребования, 2009

Милой незнакомке от курсанта — отличника боевой и политической подготовки…» — романтическая любовная переписка занимает умы девчонок, — воспитанниц захолустной школы-интерната для детей сирот… Таня Агашкова, год как переписывалась с Костиком, но последнее время письма от него не приходят. В заветный день совершеннолетия Таня покидает интернат и отправляется в деревню, чтобы поселиться в стареньком родительском доме. Впереди, наконец, настоящая взрослая жизнь и нужно сделать так много, — разыскать любимого, поступить в институт, — и просто, — жить!..