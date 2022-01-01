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Любовь до востребования Любовь до востребования
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Любовь до востребования, 2009

2009 / Россия
5.5 Оцените
10 голосов
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О фильме

Милой незнакомке от курсанта — отличника боевой и политической подготовки…» — романтическая любовная переписка занимает умы девчонок, — воспитанниц захолустной школы-интерната для детей сирот… Таня Агашкова, год как переписывалась с Костиком, но последнее время письма от него не приходят. В заветный день совершеннолетия Таня покидает интернат и отправляется в деревню, чтобы поселиться в стареньком родительском доме. Впереди, наконец, настоящая взрослая жизнь и нужно сделать так много, — разыскать любимого, поступить в институт, — и просто, — жить!..

5.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2009
Возраст 16+
Режиссер
Артем Насыбулин
В ролях
Михаил Левченко
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Павел Кузьмин
Павел Кузьмин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь до востребования 1 постер
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